Суми та район частково знеструмлені після російського удару

У Сумах та частині Сумського району через російський удар по критичній інфраструктурі сталося знеструмлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви Сумської міської ради та " Сумиобленерго ".

За даними міськради, унаслідок удару армією РФ по критичній інфраструктурі Сум був частково знеструмлений обласний центр і частина Сумського району.

"Перерва в розподілі електроенергії тимчасова", - повідомили в "Сумиобленерго".

Водночас енергетики наголосили, що працюють над відновленням електропостачання.

Оновлено о 14:28.

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров розповів, що сьогодні ворог знову атакував Сумську громаду ударними безпілотниками.

Повідомляється, що частину ворожих цілей українські захисники знищили, однак деякі завдали шкоди. Є влучання по обʼєктах критичної та промислової інфраструктури.

Як виявилось, під час збиття одного з дронів уламками був поранений цивільний чоловік. Його госпіталізували, медики наразі надають необхідну допомогу.

Григоров зауважив, що внаслідок ворожих ударів здійнялися пожежі, а також з'явились перебої в роботі енергосистеми.

"Ворог намагається залишити людей без світла. Дякую нашим захисникам за знищені цілі та всім службам і енергетикам, які працюють над ліквідацією наслідків. Загроза атак ворога залишається. Закликаю мешканців реагувати на сигнали тривоги та бути максимально обережними під час небезпеки", - наголосив глава ОВА.

Оновлено о 14:42.

Міненерго України повідомило, що сьогодні, 4 вересня, Росія атакувала енергетичні об'єкти Сумської області.

Зокрема, під дроновим обстрілом опинилася інфраструктура Сум, і наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

"Ремонтні бригади продовжують працювати на місцях пошкоджень, щоб якнайшвидше відновити повноцінну роботу енергосистеми", - додали в міністерстві.