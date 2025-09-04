Ударили по гуманитарной миссии по разминированию: детали обстрела Чернигова

Российский ракетный удар по Чернигову забрал жизнь одного человека и ранил еще двух. Атака была направлена на сотрудников гуманитарной миссии по разминированию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.
Сегодня, 4 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по блокпосту на въезде в населенный пункт Новоселовка из Чернигова.
По последним данным, один человек погиб, еще двое получили ранения.
По информации главы МВА, россияне ударили по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию, которые выполняли работы по очистке территории от мин и других взрывоопасных предметов.
Местные власти напоминают населению об опасности и призывают оставаться в укрытиях до завершения сигналов ракетной опасности.
Заметим, что в 14:53 в Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического удара со стороны Российской Федерации. Уже в 14:58 стало известно о взрывах в пределах Чернигова.
Подробнее о том, что известно об ударе россиян по Чернигову, можно узнать в материале РБК-Украина.
Одновременно с этим в Сумах местные Telegram-каналы зафиксировали мощный взрыв.
Также ранее этой ночью Россия осуществила атаки дронами-камикадзе "Шахед" в направлении Украины, из-за чего воздушная тревога была объявлена в ряде областей.
Впоследствии стало известно, что в Сумской области российские войска атаковали энергетические объекты, в результате чего частично остались без электроснабжения город Сумы и Сумской район.
Подробнее об обстрелах Сумской области и ситуации со светом можно узнать в материале РБК-Украина.