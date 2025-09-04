Ударили по гуманитарной миссии по разминированию: детали обстрела Чернигова

Удар по Чернигову

Заметим, что в 14:53 в Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического удара со стороны Российской Федерации. Уже в 14:58 стало известно о взрывах в пределах Чернигова.

Подробнее о том, что известно об ударе россиян по Чернигову, можно узнать в материале РБК-Украина.

Одновременно с этим в Сумах местные Telegram-каналы зафиксировали мощный взрыв.

Также ранее этой ночью Россия осуществила атаки дронами-камикадзе "Шахед" в направлении Украины, из-за чего воздушная тревога была объявлена в ряде областей.

Впоследствии стало известно, что в Сумской области российские войска атаковали энергетические объекты, в результате чего частично остались без электроснабжения город Сумы и Сумской район.

Подробнее об обстрелах Сумской области и ситуации со светом можно узнать в материале РБК-Украина.