Росіяни атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів
Російський агресор запустив у напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, є ризик ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і Карту повітряних тривог.
Перші дрони почали заходити у повітряний простір країни близько 23:00 через Харківську область і рухалися в напрямку Донеччини. Згодом вони перелетіли у Дніпропетровську область.
О 00:25 з'явилася група дронів у Сумській області та рухалася курсом на Полтавську область.
Також фіксувалася група безпілотників на півночі Харківської області у Чугуївському районі.
Станом на 01:22 ворожі дрони рухалися:
- група в Полтавській області курсом на Дніпропетровську область;
- декілька груп на сході Харківської області в південно-західному напрямку;
- у Донецькій області (Покровський район);
- декілька груп в акваторії Чорного моря в напрямку Одеської та Миколаївської областей.
О 01:42 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу/Чорноморське.
О 01:43 в Одесі пролунали вибухи. Жителям міста радять перебувати в укриттях.
О 02:15 військові оголосили відбій загрози дронів для Одеси й Одеської області.
О 04:48 виявлено ворожі дрони на півночі Сумської області курсом на Чернігівську область.
Станом на 05:31 карта повітряних тривог України виглядала так:
Масований обстріл України
В ніч на середу, 3 вересня, російські терористи вчинили комбіновану атаку на Україну. Агресор випустив 502 дрони і 24 ракети, сили ППО знищили/подавили 451 повітряну ціль.
Основний удар було скеровано на західні, центральні та північні області країни.
Зокрема, у Хмельницькому пошкоджені житлові будинки та інфраструктура, є загиблий.
У місті Калуш Івано-Франківської області внаслідок обстрілу погіршилася якість повітря.