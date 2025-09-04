ua en ru
РФ вдарила ракетою по Чернігову: є влучання біля блокпоста

Україна, Четвер 04 вересня 2025 15:09
РФ вдарила ракетою по Чернігову: є влучання біля блокпоста Фото: в Україні пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Під час оголошеної ракетної небезпеки в Україні було зафіксовано вибухи у Сумах. В Чернігові ракета влучила по місцевому підприємству.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського та місцеві Telegram-канали.

Сьогодні, 4 вересня, о 14:53 в Україні оголосили Повітряну тривогу. Повітряні сили попередили українців про загрозу балістичного удару з боку Російської Федерації.

Вже о 14:58 Брижинський повідомив, що в межах Чернігова було зафіксовано вибухи. Та закликав всім мешканців міста перебувати в укриттях.

Станом на 15:02 глава МВА повідомив уточнену інформацію щодо влучання ворожої ракети.

"Зафіксовано влучання ракети на території підприємства міста. Інформація по травмованих уточнюється", - пояснив він.

Тим часом сумські Telegram-канали повідомили, що в місті було чути потужний вибух.

Оновлено о 15:11.

За уточненою інформацією Брижинського, влучання ракети було зафіксовано біля одного з блокпостів.

"Інформація по постраждалих уточнюється. Можливі повторні пуски, залишайтеся в укриттях", - наголосив він.

Оновлено о 15:17.

Глава МВА повідомив, що ракетний удар був нанесений в районі блокпоста на вʼїзді в населений пункт Новоселівка.

Водночас він вкотре закликав містян перебувати в укриттях допоки триває загроза повторних ударів.

Тривога в Україні

Зауважимо, що нещодавно у Києві та низці регіонів України вдень оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного удару. РБК-Україна писало, які міста під загрозою.

