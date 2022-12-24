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Вдалося перерозподілити навантаження: яка ситуація зі світлом у Києві

Фото: енергетикам вдалося перерозподілити навантаження у Києві (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Ситуація зі світлом у Києві трохи покращилася, але стан енергосистеми продовжує залишатися критичним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора компанії YASNO Сергія Коваленка у Facebook.

"Завдяки старанням енергетиків навантаження на мережу вдалося перерозподілити. Тепер Оболонь, Куренівка і Борщагівка перебувають орієнтовно в таких же умовах, як і решта міста", - написав він.

За словами Коваленка, ситуації також сприяє тепла погода.

При цьому він просить українців бути акуратними із використанням техніки та не включати в розетку все одразу.

Зазначимо, що через обстріли та пошкодження обладнання припинила роботу одна з електростанцій, в енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит.

Тим часом у YASNO просити українців повідомляти, коли згідно з графіками світло повинне бути, а фактично воно відсутнє.

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Електроенергіявідключеня світлаКиїв