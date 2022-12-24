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Удалось перераспределить нагрузку: какая ситуация со светом в Киеве

Фото: энергетикам удалось перераспределить нагрузку в Киеве (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Ситуация со светом в Киеве немного улучшилась, но состояние энергосистемы продолжает оставаться критическим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора компании YASNO Сергея Коваленко в Facebook.

"Благодаря стараниям энергетиков нагрузку на сеть удалось перераспределить. Теперь Оболонь, Куреневка и Борщаговка находятся ориентировочно в таких же условиях, как и остальная часть города", - написал он.

По словам Коваленко, ситуации тоже способствует теплая погода.

При этом он просит украинцев быть аккуратными с использованием техники и не включать в розетку все сразу.

Отметим, что из-за обстрелов и повреждений оборудования прекратила работу одна из электростанций, в энергосистеме сохраняется существенный дефицит.

Тем временем у YASNO просить украинцев сообщать, когда согласно графикам свет должен быть, а фактически он отсутствует.

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Электроэнергиявідключеня світлаКиев