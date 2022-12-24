Через обстріли припинила роботу одна з електростанцій, - "Укренерго"
В енергосистемі України зберігається суттєвий дефіцит електроенергії. Станом на 24 грудня працюють всі види генерації, але через обстріли та пошкодження обладнання припинила виробіток одна з електростанцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".
Як зазначили в прес-службі, продовжують діяти певні обмеження у системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж російськими атаками.
"У зв’язку з чим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень", - йдеться в повідомленні.
За даними прес-служби , найбільш складна ситуація в Києві та Київській області, через наслідки атаки дронів 19 грудня, та на сході та півдні – там Росія завдала нові артилерійські удари по прифронтовим районам, є пошкодження на об’єктах енергетичної інфраструктури.
Нагадаємо, Національний банк України погіршив оцінку впливу ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури з боку РФ на економіку України. У всіх трьох сценаріях прогнозується дефіцит електроенергії.
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