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Лівий берег близький до графіків, на правому стало краще: Yasno про ситуацію зі світлом у Києві

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Київ, Четвер 22 грудня 2022 19:16
Лівий берег близький до графіків, на правому стало краще: Yasno про ситуацію зі світлом у Києві Фото: генеральний директор Yasno розповів про ситуацію зі світлом в Києві (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Після останнього масового удару військами РФ, ситуація зі світлом в Києві стала краща. Лівий берег столиці вже близький до графіків, але на правому березі ситуація трішки гірша.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора компанії YASNO Сергія Коваленка у Facebook.

"Сьогодні у Києві стало трохи краще. Розподіл такий: лівий берег столиці - дуже близький до графіків. На правому ситуація трошки гірша, ніж на лівому. Але краща, ніж учора.", - сказав Коваленко.

Він розповів, що наразі є декілька районів столиці, де електроенергії подається найменше. Це Куренівка та Оболонь.

Коваленко пояснив, що завдяки тимчасовим схемам вдалося заживити будинки, які з часу обстрілів були без живлення. Він додав, що ці будинки мали б отримати світло хоча б на декілька годин.

Гендиректор також наголосив, що відновлювальні роботи продовжуються

Нагадаємо, вчора, 21 грудня, повідомили, що Києві ситуація зі світлом найгірша з усієї України.

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