Якщо немає світла. У YASNO звернулися до киян із важливим проханням
Енергетичний оператор звернувся до киянів і закликав повідомляти в цифрові канали комунікації YASNO повідомляти, коли згідно з графіками світло повинне бути, а фактично воно відсутнє.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора компанії YASNO Сергія Коваленка у Facebook.
"Зараз у місті (Києві – ред.) не повинно бути людей, у яких світло не відновилося з моменту останнього обстрілу. Але може бути, що при включенні потужності перевантажуються мережі та трапляються аварії. Іноді система мереж їх не показує і дізнатися про них можна тільки за заявкою від користувачів. До того буде вважатися, що все гаразд. Тому якщо на ресурсах ДТЕК Київські електромережі є інформація, що у вас світло є, а за фактом його немає - повідомте про це колег у цифрові канали", - зазначив Коваленко. .
За його словами, загальна ситуація щодо Києва залишається без змін. Правий берег через пошкодження ключових точок не може отримувати більших обсягів потужності. На лівому потужність зростає, тому навіть світло-сірі зони графіка не відключаються від електрики.
Раніше в YASNO заявили, що ситуація зі світлом у Києві стала кращою. Лівий берег столиці вже близький до графіків, але на правому березі ситуація трохи гірша.
Також нагадаємо, вчора, 21 грудня, повідомили, що у Києві ситуація зі світлом найгірша з усієї України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.