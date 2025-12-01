"Вдалося досягти значного прогресу". Умєров відзвітував Зеленському про переговори у США

Секретар РНБО Рустем Умєров доповів президенту України Володимиру Зеленському про результати роботи української делегації у США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Рустема Умєрова в Telegram.
"За два дуже продуктивні дні у США провели багато годин зустрічей і переговорів. Нам вдалося досягти значного прогресу, хоча окремі питання потребують подальшого доопрацювання", - йдеться у його заяві.
Умєров подякував американській стороні за конструктивну роботу і наголосив на домовленості підтримувати "постійний і тісний" контакт надалі.
"Готуємо повну доповідь і найближчим часом представимо її Президенту особисто під час зустрічі в Європі, куди разом із переговорною групою вже вирушаємо", - зазначив секретар РНБО.
Нагадаємо, 29 листопада українська делегація вирушила до США для подальшого обговорення мирного плану. Переговори стартували у неділю, 30 листопада.
Відомо, що США хочуть вирішити з Україною суперечки щодо двох ключових пунктів мирного плану - мова йде насамперед про питання територій та гарантії безпеки.
Після зустрічі держсекретар США Марко Рубіо заявив, що сторонам вдалося досягти прогресу, додавши, що переговори мають складний характер.
Секретар РНБО Рустем Умеров, який очолює українську делегацію, поінформував про результати главу держави Володимира Зеленського. Він зазначив, що в просуванні гідного миру є значний прогрес, а також сказав, що позиції України і США зблизилися.
Тим часом у ЗМІ пишуть, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф вже сьогодні відправиться до Москви, щоб продовжити переговори, але вже з російською стороною.
Сьогодні, 1 грудня, Стів Віткофф провів нову зустріч з Рустемом Умєровим. Вони також обговорили результати вчорашніх переговорів з Володимиром Зеленським.