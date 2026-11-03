Вчорашні події в Петропавлівській Борщагівці відбулися не без впливу, - Буданов

"Наразі вже достеменно відомо, що вчорашні події на Петропавлівській Борщагівці відбулися не без впливу. Конкретні особи та ініціатори цих подій обов'язково будуть встановлені та покарані, так само, як і будуть зроблені висновки всередині силових структур", - підкреслив він.

Буданов додав, що генпрокуратура та відповідні органи вже розпочали "об'єктивне розслідування".

"Ніхто не має права творити свавілля. Кожен з нас має пам'ятати - головна опора існування України зараз - це наші сили оборони. Поважаємо їхній щоденний подвиг", - зазначив керівник ОП.

Він наголосив, що події, які вчора відбулися в Петропавлівській Борщагівці, є "неприпустимими для нашого суспільства і держави", особливо в ситуації, в якій зараз перебуває країна.

"Розділяти українців, стикати нас лбами між собою, протиставляти армію власному народу - це цинічний і давно відомий метод", - розповів Буданов.

Інцидент у Петропавлівській Борщагівці

Нагадаємо, ввечері 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці місцеві жителі зібралися біля приватного будинку. Причиною стала інформація в мережі про те, що в його підвалі нібито утримували чоловіків, які самовільно залишили військові частини.

Згодом командувач Нацгвардії Олександр Півненко підтвердив, що в будинку перебували військовослужбовці НГУ. За його словами, їх виявили після самовільного залишення місця служби.