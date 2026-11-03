Вчерашние события в Петропавловской Борщаговке произошли не без влияния, - Буданов

"В настоящее время уже точно известно, что вчерашние события на Петропавловской Борщаговке произошли не без влияния. Конкретные лица и инициаторы этих событий обязательно будут установлены и наказаны, так же, как и будут сделаны выводы внутри силовых структур", - подчеркнул он.

Буданов добавил, что генпрокуратура и соответствующие органы уже приступили к "объективному расследованию".

"Никто не имеет права творить беспредел. Каждый из нас должен помнить - главная опора существования Украины сейчас - это наши силы обороны. Уважаем их ежедневный подвиг", - отметил руководитель ОП.

Он подчеркнул, что события, которые вчера произошли в Петропавловской Борщаговке, "недопустимы для нашего общества и государства", особенно в ситуации, в которой сейчас находится страна.

"Разделять украинцев, сталкивать нас лбами между собой, противопоставлять армию собственному народу - это циничный и давно известный метод", - рассказал Буданов.

Инцидент в Петропавловской Борщаговке

Напомним, вечером 2 ноября в Петропавловской Борщаговке местные жители собрались у частного дома. Причиной стала информация в сети о том, что в его подвале якобы содержались мужчины, самовольно покинувшие воинские части.

Впоследствии командующий Нацгвардией Александр Пивненко подтвердил, что в доме находились военнослужащие НГУ. По его словам, они были обнаружены после самовольного покидания места службы.