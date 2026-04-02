Учителям готовят новое повышение зарплат: что хотят изменить

Достойная оплата труда - это прежде всего реальные условия, в которых сегодня живут и работают учителя. Чтобы сделать начисление выплат более прозрачным, МОН планирует ввести ряд важных изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Главное: Повышение зарплат : с 1 сентября 2026 года должностные оклады педагогов должны вырасти еще на 20%.

: с 1 сентября 2026 года должностные оклады педагогов должны вырасти еще на 20%. Гарантированные выплаты : надбавки за "престижность" и "сложные условия" предлагают интегрировать в оклад (чтобы сумма была фиксированной и не зависела от решений на местах).

: надбавки за "престижность" и "сложные условия" предлагают интегрировать в оклад (чтобы сумма была фиксированной и не зависела от решений на местах). Поддержка прифронтовых зон : учителям в приграничных и прифронтовых громадах планируют оставить доплату "сверх оклада".

: учителям в приграничных и прифронтовых громадах планируют оставить доплату "сверх оклада". Реформа системы : педагогов хотят вывести из Единой тарифной сетки (ЕТС), чтобы сделать систему начисления зарплат более гибкой.

: педагогов хотят вывести из Единой тарифной сетки (ЕТС), чтобы сделать систему начисления зарплат более гибкой. Перспектива: новую модель начисления заработной платы для педагогических и научно-педагогических работников планируют ввести с 2027 года.

Кому именно и как планируют увеличить зарплату

Украинцам рассказали, что МОН представило комитету Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций наработанный механизм последовательного повышения с 1 сентября 2026 года заработных плат:

педагогических работников;

научно-педагогических работников.

"Речь идет про следующий этап повышения оплаты труда педагогов в 2026 году", - объяснили в министерстве.

Уточняется, что после повышения заработной платы на 30% с 1 января (которое уже произошло), с 1 сентября планируется еще один шаг - увеличение заработной платы еще на 20%.

МОН предложило механизм повышения зарплат педагогов (инфографика: mon.gov.ua)

Почему зарплата педагогов - чувствительная тема

"Достойная оплата труда педагогов - принципиальная и одновременно очень чувствительная тема для министерства. Речь идет не только о цифрах в расчетах, а о реальных условиях, в которых сегодня работают и живут учителя, преподаватели и громады", - подчеркнул министр образования и науки Оксен Лисовой

Он добавил, что чиновники продолжают предметные обсуждения с крупнейшим в Украине профессиональным сообществом, представляющим интересы педагогов.

"Решение будем принимать только после согласования с профсоюзом и широкого профессионального обсуждения с громадами, руководством учебных заведений, народными депутатами", - констатировал министр.

Что хотят изменить для учителей в Украине

Параллельно МОН, по его словам, нарабатывает новую модель начисления заработной платы для педагогических и научно-педагогических работников.

Ее планируют ввести с 2027 года.

Отмечается, что министерство (в диалоге с профсоюзом работников образования и науки) нарабатывает механизм, который должен:

максимально увеличить долю гарантированных выплат;

исключить нивелирование повышения зарплаты из-за уменьшения громадами процента надбавок, финансируемых из местных бюджетов.

Согласно информации МОН, речь идет про такие изменения:

повышение должностного оклада на 20% с 1 сентября 2026 года (что позволит продолжить поэтапный рост оплаты труда и гарантирует дальнейшее повышение зарплаты в течение года);

с 1 сентября 2026 года (что позволит продолжить поэтапный рост оплаты труда и гарантирует дальнейшее повышение зарплаты в течение года); интеграция надбавки за престижность в должностной оклад (такая фиксация нужна для того, чтобы часть зарплаты, которая сегодня зависит от решений на местах, стала гарантированной составляющей выплаты);

(такая фиксация нужна для того, чтобы часть зарплаты, которая сегодня зависит от решений на местах, стала гарантированной составляющей выплаты); интеграция доплаты за неблагоприятные условия труда в должностной оклад (речь идет о 2000 гривен для всех педагогических работников школ и 4000 гривен для прифронтовых и приграничных громад - в заведениях, работающих в очном формате).

В министерстве объяснили, что "базовые" 2000 гривен "интегрируют в должностной оклад как гарантированную составляющую зарплаты для всех педагогов школ".

Между тем для учителей в прифронтовых и приграничных громадах сохранится доплата 2000 гривен "сверх оклада".

"Таким образом выплата становится частью зарплаты для всех, с дополнительной поддержкой для тех, кто работает в сложных условиях", - отметили в МОН.

Еще одно запланированное изменение - вывод педагогических и научно-педагогических работников из Единой тарифной сетки (ЕТС).

В МОН напомнили, что сегодня эта система является общей для очень разных категорий работников бюджетной сферы.

"Поэтому любое точечное повышение должностных окладов для педагогов автоматически требует значительно больших ресурсов для других профессий, которые также для определения размера должностных окладов применяют ЕТС", - поделились специалисты.

Следовательно, вывод педагогов из ЕТС позволит:

увеличить именно размер должностного оклада работника;

установить его кратным минимальной заработной плате;

сформировать отдельный, более гибкий механизм оплаты труда именно для педагогов;

обеспечить повышение в пределах предусмотренных бюджетных возможностей.

"Должны наработать решение, которое будет и финансово реалистичным для государства и громад и максимально справедливым для педагогов", - подчеркнула заместитель министра образования и науки Анастасия Софиенко.

Она добавила, что когда этот механизм финализируют, "обсуждение продолжится на уровне громад, которые за средства местных бюджетов финансируют учреждения дошкольного, внешкольного, профессионального и профессионального предвысшего образования".

Привлечь планируют также и руководителей высших учебных заведений.

"Речь идет об инструменте, который поможет повысить оплату труда для педагогов на всех уровнях", - констатировала Софиенко.

В завершение в МОН сообщили, что механизм "будет доработан с учетом предложений профсоюза, громад, профильного комитета".

"После окончательного согласования министерство представит финальные наработки", - подытожили в министерстве.

Напомним, ранее правительство запустило программу поддержки украинских педагогов "Деньги ходят за учителем".