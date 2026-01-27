Вчені знову оновили Годинник Судного дня: людство все ближче до катастрофи

У 2025 році Годинник встановили на позначці у 89 секунд. У 2023 та 2024 роках він перебував на позначці у 90 секунд. У 2022 році через вторгнення Росії в Україну стрілки посунули відразу на 10 секунд - до початку повномасштабної війни деякий час стрілки не рухалися взагалі.

Час до Опівночі на Годиннику символізує, що людство перебуває за крок від того, щоб бути знищеним через власноруч створені загрози - такі, як ядерна зброя, технології та вплив на клімат. І прогресу в подоланні цих ризиків немає.

"Ризики, з якими ми стикаємося через ядерну зброю, зміну клімату та революційні технології, зростають. Кожна секунда на рахунку, і в нас закінчується час", - прокоментувала переведення Годинника президент і генеральний директор Bulletin Александра Белл.

Що таке Годинник Судного дня

Годинник Судного дня (Doomsday Clock) - проєкт, започаткований у 1947 році американськими вченими, які створили першу атомну бомбу. Серед його засновників та керівників були Альберт Енштейн та Роберт Оппенгеймер. Загалом вважається, що проєкт заснував журнал Bulletin of the Atomic Scientists.

З моменту створення протягом 79 років кожен рік стрілки Годинника переводяться залежно від міжнародної ситуації та світових подій. Чим більше напружена ситуація, чим більше глобальних проблем - тим ближче стрілки до Опівночі, яка символізує тотальну катастрофу.

Що саме вимірює Годинник:

З 1947 року він вимірює ризики глобальної ядерної війни;

З 2007 року додалася оцінка впливу кліматичних змін;

Кілька років тому вчені додали ще один фактор - новітні технології, в тому числі штучний інтелект.

При цьому навіть самі творці Годинника вказували: він не призначений для того, щоб конкретно вимірювати рівень глобальної загрози. Його головне завдання - це викликати дискусії щодо того, як людству можна подолати власноруч створені загрози.

Загалом з моменту заснування проєкту найдалі від кінця світу планета була у 1991 році, незадовго до розпаду СРСР. Коли Вашингтон та Москва підписали угоду СНО - про скорочення ядерних наступальних озброєнь - стрілки пересунули на 17 хвилин від Опівночі. Проте з того моменту вони ставали все ближче до показника абсолютної катастрофи.