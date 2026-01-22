ЄС хоче зміцнити свій ядерний арсенал через сумніви у США, - ЗМІ

Країни ЄС сумніваються у зобов'язанні США захищати їх від Росії та шукають способи посилити власні арсенали, а не продовжувати покладатися на Вашингтон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Видання із посиланням на шість високопоставлених чиновників пише, що лідери ЄС обговорюють, чи варто більше покладатися на Францію і Великобританію замість США. Троє з них повідомили, що припускається навіть розробка власної ядерної зброї.

За словами джерел, президент Франції Еммануель Макрон, країна якого є єдиним членом ЄС із ядерною зброєю, найближчими тижнями має виступити з важливою промовою з цього питання.

"Ми обговорюємо, як захистити Європу за допомогою ядерного стримування з США або без них", - сказав один з європейських чиновників.

Інший охарактеризував дискусії серед європейських лідерів про способи захисту від ядерної Росії без США як "інтенсивні та продуктивні".

Емма Белчер, експерт з контролю над озброєннями, заявила, що Європа переживає "кризу довіри".

"У нас була система розширеного стримування, і США обіцяли союзникам, що в разі нападу на них з використанням ядерної зброї Сполучені Штати відреагують", - зазначила вона.

Водночас Белчер зауважила, що зараз проблема полягає в тому, що "це працює тільки в тому випадку, якщо союзники вірять, що зобов'язання США є реальними".

Які варіанти розглядають в Європі

За словами трьох чиновників, європейські країни розглядають ряд варіантів. Серед них: вдосконалення ядерного озброєння Франції, передислокація французьких бомбардувальників з ядерною зброєю за межі країни, а також посилення французьких та інших європейських збройних сил на східному фланзі НАТО.

Ще один варіант, який обговорюється, - надання країнам ЄС, які не мають ядерних програм, технічних можливостей для їх придбання.

Видання пише, що наявність технічних можливостей для потенційного створення ядерної зброї не порушуватиме Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Водночас конкретні кроки, такі як виробництво високозбагаченого урану, порушуватимуть положення документа.

У США вважають ідею європейців "смішною"

Колишній високопоставлений американський чиновник заявив, що Франція і Британія не мають достатньої військової сили, щоб самостійно стримати Росію, і назвав цю ідею "смішною". За його словами, ядерні запаси європейських країн "жалюгідні", оскільки вони не підтримували їх протягом десятиліть і покладалися на ядерний захист США.

Деякі європейські чиновники також скептично ставляться до того, що Франція може стати надійною альтернативою ядерному арсеналу США. Вони побоюються, що будь-які зміни, до яких зобов'язується Макрон, можуть бути скасовані залежно від того, хто переможе на виборах у Франції у 2027 році.

NBC News повідомляє, що один з британських чиновників відмовився безпосередньо коментувати дискусії європейських країн щодо ядерної зброї.

"Наша позиція постійно переглядається і реагує на мінливі загрози", - наголосив він.

Зазначається, що Британія, на відміну від Франції, значною мірою залежить від американських збройних сил у питаннях ядерних ракет та іншої підтримки свого арсеналу.