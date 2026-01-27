Ученые снова обновили Часы Судного дня: человечество все ближе к катастрофе

В США 27 января Часы Судного дня установили на отметке 85 секунд до Полночи - гипотетического уничтожения человечества. Это самое близкое к катастрофе значение, которое когда-либо показывали эти Часы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В 2025 году Часы установили на отметке в 89 секунд. В 2023 и 2024 годах они находились на отметке в 90 секунд. В 2022 году из-за вторжения России в Украину стрелки сдвинулись сразу на 10 секунд - до начала полномасштабной войны некоторое время стрелки не двигались вообще.
Время до Полночи на Часах символизирует, что человечество находится в шаге от того, чтобы быть уничтоженным из-за собственноручно созданных угроз - таких, как ядерное оружие, технологии и влияние на климат. И прогресса в преодолении этих рисков нет.
"Риски, с которыми мы сталкиваемся из-за ядерного оружия, изменения климата и революционных технологий, растут. Каждая секунда на счету, и у нас заканчивается время", - прокомментировала перевод Часов президент и генеральный директор Bulletin Александра Белл.
Часы Судного дня (Doomsday Clock) - проект, основанный в 1947 году американскими учеными, которые создали первую атомную бомбу. Среди его основателей и руководителей были Альберт Энштейн и Роберт Оппенгеймер. В целом считается, что проект основал журнал Bulletin of the Atomic Scientists.
С момента создания в течение 79 лет каждый год стрелки Часов переводятся в зависимости от международной ситуации и мировых событий. Чем более напряженная ситуация, чем больше глобальных проблем - тем ближе стрелки к Полночи, который символизирует тотальную катастрофу.
Что именно измеряют Часы:
При этом даже сами создатели Часов указывали: они не предназначены для того, чтобы конкретно измерять уровень глобальной угрозы. Их главная задача - это вызвать дискуссии о том, как человечеству можно преодолеть собственноручно созданные угрозы.
Всего с момента основания проекта дальше всего от конца света планета была в 1991 году, незадолго до распада СССР. Когда Вашингтон и Москва подписали соглашение СНВ - о сокращении ядерных наступательных вооружений - стрелки передвинули на 17 минут от Полночи. Однако с того момента они становились все ближе к показателю абсолютной катастрофы.
Между тем в мире становится все больше желающих получить больше ядерного оружия. Например, страны ЕС сомневаются в обязательстве США защищать их от России, поэтому ищут средства усиления собственных ядерных арсеналов.
Многочисленные российские ядерные испытания, большинство из которых завершилось неудачно, все равно создают угрозу. Бряцание ядерным оружием, которое любит российский диктатор Владимир Путин, привело к тому, что в октябре 2025 года президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия Америки.
Кроме этого, ядерное оружие пытается получить Иран. Активно наращивает ядерные запасы Северная Корея - она может производить до 20 боеголовок ежегодно. А сюзерен КНДР, Китай, настроен иметь не менее 1000 боеголовок до 2030 года.