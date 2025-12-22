В США попередили, що Китай прискорює нарощування ядерної зброї, - Reuters

Як пише РБК-Україна , про це повідомляє Reuters , посилаючись на чернетковий звіт Пентагону

Отриманий журналістами документ вказує на відсутність зацікавленості Китаю у переговорах щодо контролю над озброєннями та його готовність продовжувати масштабну модернізацію військового потенціалу.

За даними Пентагону, розміщені МБР мають твердопаливні двигуни і є частиною нової серії шахтних комплексів. Раніше Пентагон повідомляв лише про існування цих полігонів, проте не розкривав кількість ракет.

У чернетці також зазначено, що потенційні цілі цих ракет не ідентифіковані, а сам звіт може змінитися перед офіційною передачею Конгресу США.

Чернетковий звіт з’явився на тлі майбутнього закінчення дії договору New START між США та Росією, який обмежує кількість стратегічних ядерних боєголовок та носіїв. Експерти побоюються, що закінчення дії угоди може стимулювати тристоронню гонку ядерних озброєнь між США, Росією та Китаєм.

Як зазначив Деріл Кімболл з Arms Control Association, "збільшення ядерного арсеналу без дипломатії не робить світ безпечнішим ні для Китаю, ні для Росії, ні для США».

Що відомо про ядерний потенціал Китаю

У 2024 році загальний ядерний арсенал Китаю оцінювався в трохи більше 600 боєголовок, що демонструє уповільнення темпів виробництва порівняно з попередніми роками. Проте Пентагон прогнозує, що до 2030 року Пекін матиме понад 1 000 боєголовок.

При цьому Китай дотримується стратегії ядерної самозахисту та політики "не застосовувати першим ядерну зброю".

Наміри Китаю щодо Тайваню

Звіт також звертає увагу на те, що Китай активно готується до можливого конфлікту за Тайвань. За оцінками Пентагону, Пекін планує бути здатним вести та виграти війну за Тайвань до кінця 2027 року. Одним із варіантів є удари на відстань 1 500–2 000 морських миль, що здатні суттєво загрожувати присутності США в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Антикорупційна кампанія в армії

Пентагон додає, що КНР також проводить масштабну антикорупційну кампанію, яка торкнулася Народно-визвольної армії та державних оборонних підприємств. Ця кампанія тимчасово вплинула на оперативну готовність армії, але має потенціал для довгострокового зміцнення військового апарату Китаю.

Так, у ході перевірок та чисток упродовж останніх 18 місяців були відсторонені або розслідувані щонайменше 26 керівників оборонних підприємств, включно з ядерною та суднобудівною промисловістю.

Зазначимо, що Китай офіційно заперечує будь-яку "завойовницьку" мету свого нарощування озброєнь і називає звіти Пентагону спробами "дискредитувати країну та ввести міжнародну спільноту в оману".