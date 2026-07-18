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Вчені помилялися щодо майбутнього Землі: новий прогноз здивував

08:12 18.07.2026 Сб
3 хв
У нас ще є мінімум 1,8 мільярда років
aimg Ольга Завада
Вчені помилялися щодо майбутнього Землі: новий прогноз здивував Біосфера Землі виявилася стійкішою, ніж вважалося (фото: Unsplash)
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Рослинний світ Землі може проіснувати значно довше, ніж вважалося раніше. За оцінками вчених, деякі види флори збережуться ще щонайменше 1,8 мільярда років, попри поступове збільшення яскравості Сонця.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на свіже наукове дослідження, опубліковане в JGR Atmospheres.

Природний термостат та проблема зникнення CO2

Вчені пояснили: головною загрозою для майбутнього життя є постійне зростання світності Сонця - приблизно на 1 відсоток кожні 110 мільйонів років. Зараз наша зірка виділяє на третину більше енергії, ніж під час утворення Сонячної системи.

Щоб компенсувати надлишок тепла, Земля запускає природний захисний механізм. Температура на поверхні зростає, прискорюючи хімічне вивітрювання силікатних порід.

Під час злив вуглекислий газ вимивається з атмосфери та зв’язується всередині карбонатних нашарувань. Рівень парникових газів падає - це допомагає тимчасово стримати глобальне перегрівання планети.

Проте цей процес має зворотний бік. Зниження концентрації вуглекислого газу є згубним для більшості сучасних рослин.

Близько 95 відсотків земної флори використовують так званий C3-фотосинтез, який потребує щонайменше 150 частин вуглекислого газу на мільйон.

Раніші комп’ютерні моделі, які спиралися лише на цей показник, прогнозували кінець рослинного життя вже через 100 мільйонів років.

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Секрет тривалого виживання: типи фотосинтезу

Автори нової наукової праці створили 29 складних тривимірних кліматичних моделей, щоб детальніше проаналізувати ліміти виживання біосфери. Вони врахували, що далеко не всі рослини є настільки вразливими до дефіциту вуглекислого газу.

Деякі види мають значно економніші механізми фотосинтезу:

  • C4-фотосинтез (кукурудза, просо, деякі види трав) - потребує лише 15 частин вуглекислого газу на мільйон для повноцінного розвитку.
  • CAM-фотосинтез (кактуси, сукуленти, орхідеї) - найбільш екстремальний тип, який здатний функціонувати навіть за критично низької концентрації вуглекислого газу на рівні всього 1 частини на мільйон.

Завдяки врахуванню стійких видів рослин моделювання показало задовільні результати. Навіть за умов інтенсивного вивітрювання порід та стрімкого падіння рівня вуглекислого газу, кактуси та аналогічні сукуленти зможуть підтримувати життя на планеті протягом наступних 1,84 мільярда років.

Якщо ж вивітрювання буде слабшим, то температурна межа, непридатна для будь-якої флори, настане приблизно через 1,87 мільярда років.

Цей період фактично збігається з часом, коли через надмірну сонячну активність Земля почне безповоротно втрачати свої океани, які просто випаровуватимуться у відкритий космос.

На думку авторів дослідження, реальний термін може бути ще довшим, адже еволюційні процеси майбутнього можуть створити абсолютно нові, невідомі на сьогодні форми ультрастійких організмів.

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