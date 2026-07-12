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Вчені переписали історію еволюції: що відкрили скам'янілості віком 567 млн років

08:12 12.07.2026 Нд
3 хв
Складне тваринне життя виникло щонайменше на 5-10 мільйонів років раніше
aimg Ольга Завада
Вчені переписали історію еволюції: що відкрили скам'янілості віком 567 млн років Палеонтологи відшукали найдавнішого родича сучасних істот (фото: Unsplash)
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Палеонтологи виявили у Канаді унікальне місце зі скам'янілостями едіакарської біоти, які доводять: такі фундаментальні ознаки тваринного світу, як здатність пересуватися та статеве розмноження, з'явилися в океані на мільйони років раніше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у науковому журналі Science Advances.

Сенсація у горах Маккензі

Вчені зазначають: едіакарські скам'янілості, що мають вигляд пласких дисків, сегментованих овалів чи химерних листків, є найдавнішими прямими свідченнями існування багатоклітинного тваринного життя.

Оскільки ці істоти жили задовго до того, як фауна відростила перші скелети, панцирі чи кістки, їхні м'якотілі тіла вкрай рідко зберігаються у гірських породах.

Досі у світі налічуються одиниці місць, де разом залягли понад 10 різних видів того періоду.

Науковці традиційно поділяють едіакарську біоту на три часові асембляжі (комплекси): Авалон (575-559 млн років тому), Біле море (559-550 млн років тому) та Нама (550-538 млн років тому).

Примітно, що раніше рештки періоду Білого моря знаходили лише в Європі, Азії та Австралії.

Проривом стало відкриття у горах Маккензі на Північно-Західних територіях Канади. За згодою та під керівництвом корінних народів Сахту Дене і Метисів, вчені отримали доступ до скель, де виявили понад 100 унікальних скам'янілостей.

Вік деяких знайдених зразків оцінюють у 567 мільйонів років. Це робить їх на 5-10 мільйонів років старішими за всі відомі досі аналоги і пересуває часові рамки розвитку складної фауни.

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Перше у світі статеве розмноження

Серед десятків знайдених видів палеонтологи виділяють кілька ключових організмів, які вперше зафіксовані на території Північної Америки та демонструють складні поведінкові риси:

Dickinsonia - пласка округла істота із розділеним тілом. Вона не мала рота і пересувалася по морському дну, вбираючи бактерії та водорості всією нижньою поверхнею тіла.

Вчені переписали історію еволюції: що відкрили скам'янілості віком 567 млн роківСкам’янілість Dickinsonia (фото: Скотт Еванс)

Funisia - нерухомий трубчастий організм, що жив великими колоніями. Саме він надав науковцям найдавніші у світі докази статевого розмноження: істоти синхронно викидали ікру та сперму у воду, як це роблять сучасні корали.

Kimberella - істота з мускулистою "ногою", яка харчувалася, зішкрябуючи органіку з дна. Вчені вважають її раннім родичем молюсків і найдавнішим представником білатеральних тварин (що мають дзеркальну симетрію тіла, як 99% сучасних істот, включно з людиною).

Eoandromeda - ймовірний пращур сучасних реброплавів, який мав вісім характерних спіральних відростків.

Вчені переписали історію еволюції: що відкрили скам'янілості віком 567 млн років

Скам’янілість Eoandromeda (фото: Скотт Еванс/AMNH)

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Колиска еволюції

Окрім віку, знахідка здивувала вчених середовищем існування цих істот. Традиційно вважалося, що схожі еволюційні стрибки відбувалися на прибережних мілководдях. Проте канадські зразки чітко вказують на те, що організми асембляжу Білого моря мешкали в глибоководних зонах стародавнього океану.

Це повністю змінює типове уявлення про хід тваринної еволюції. Керівники дослідження припускають, що перші біологічні інновації зародилися саме в глибоководді і лише згодом поширилися на узбережжя.

Попри те, що глибокий океан асоціюється з темрявою та браком ресурсів, мільйони років тому він залишався найбільш стабільним місцем на планеті - без різких коливань температури та рівня кисню.

Саме ця стабільність, переконані дослідники, і подарувала першому життю шанс на глобальний еволюційний прорив.

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