Не НЛО, але з космосу: на австралійський пляж винесло загадкові металеві сфери

На узбережжі австралійського штату Квінсленд виявили шість загадкових титанових сфер невідомого походження. Незвична знахідка викликала хвилю припущень серед місцевих жителів.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Зона відчуження та НЛО-маркетинг

Поява невідомих металевих предметів викликала серйозний переполох серед місцевої громади, яка налічує трохи більше тисячі мешканців.

На місце події терміново прибули пожежно-рятувальні загони у костюмах хімічного захисту. Вони оголосили п'ятдесятиметрову зону відчуження навколо знахідок, завантажили п'ять сфер у спеціальні захисні контейнери, а шосту визнали безпечною для транспортування.

Поліція запевнила, що предмети не становлять радіаційної чи іншої прямої загрози для людей, проте пожежники закликали не чіпати нові уламки, якщо їх винесе на берег найближчими днями.

Поки рятувальники ізолювали територію, місцевий бізнес вирішив максимально заробити на "інопланетному" інфоприводі:

Місцевий супермаркет жартома закликав мешканців "вчинити розумно і почати панічно скуповувати товари" на тлі новин про падіння НЛО;

Придорожнє кафе опублікувало згенеровані ШІ фотографії, де сфери прикрашають вхід до закладу;

Ресторан оперативно запустив у продаж тематичний набір закусок під назвою "Космічне сміття", додавши слоган, що ці об'єкти клієнти зможуть легко ідентифікувати.

Пожежна служба Квінсленда заявила, що на пляжах було знайдено шість предметів, винесених морем на берег (фото: Forrest Beach Takeaway)

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Офіційний вердикт та історичні прецеденти

Австралійське космічне агентство згодом виступило з офіційною заявою, зазначивши, що знайдені об'єкти мають виключно земне походження.

Фахівці встановили, що це паливні баки високого тиску, які зазвичай використовуються у ракетах-носіях.

Характеристики та місце виявлення сфер повністю збігаються з траєкторією входу в атмосферу корпусу однієї з іноземних ракет, яка нещодавно зійшла з орбіти.

Експерти з космічної археології університету Фліндерса додали, що відсутність видимих слідів обгорання вказує на те, що баки відокремилися на відносно низькій висоті, тому й уціліли під час падіння.

У професійній спільноті такі резервуари офіційно називають "космічними кулями".

Хоча падіння уламків на сушу чи в прибережні зони є рідкістю, Океанія вже стикалася з подібними інцидентами.

Найвідоміший випадок стався у 1972 році в Новій Зеландії, коли на фермерські поля впали радянські супутникові сфери місії "Космос-482".

Тоді перелякані місцеві правоохоронці навіть зачинили одну з металевих куль у тюремній камері на ніч через побоювання радіаційного випромінювання.

Фахівці заспокоюють: шанси постраждати від падіння космічного апарату є мізерними, адже більшу частину планети займають океани та незаселені території.

За всю історію зафіксовано лише один випадок у 1997 році в США, коли легкий уламок ракети Delta II зачепив плече жінки, не завдавши їй серйозних травм.