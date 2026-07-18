Ученые ошиблись по поводу будущего Земли: новый прогноз удивил

Растительный мир на Земле может просуществовать значительно дольше, чем считалось ранее. По оценкам ученых, некоторые виды флоры сохранятся еще не менее 1,8 миллиарда лет, несмотря на постепенное увеличение яркости Солнца.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на свежее научное исследование, опубликованное в JGR Atmospheres .

Природный термостат и проблема исчезновения CO2

Главной угрозой для будущей жизни является постоянный рост светимости Солнца - примерно на 1 процент каждые 110 миллионов лет. Сейчас наша звезда выделяет на треть больше энергии, чем при создании Солнечной системы.

Чтобы восполнить избыток тепла, Земля запускает естественный защитный механизм. Температура на поверхности растет, ускоряя химическое выветривание силикатных пород.

Во время ливней углекислый газ вымывается из атмосферы и связывается внутри карбонатных наслоений. Уровень парниковых газов падает - это помогает временно сдержать глобальный перегрев планеты.

Однако этот процесс имеет обратную сторону. Снижение концентрации углекислого газа является губительным для большинства современных растений.

Около 95 процентов земной флоры используют так называемый C3-фотосинтез, требующий по меньшей мере 150 частей углекислого газа на миллион.

Более ранние компьютерные модели, опиравшиеся только на этот показатель, прогнозировали конец растительной жизни уже через 100 миллионов лет.

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Секрет длительного выживания: типы фотосинтеза

Авторы новой научной работы создали 29 сложных трехмерных климатических моделей, чтобы подробнее проанализировать лимиты выживаемости биосферы. Они учли, что далеко не все растения настолько уязвимы к дефициту углекислого газа.

Некоторые виды имеют более экономные механизмы фотосинтеза:

C4-фотосинтез (кукуруза, просо, некоторые виды трав) - требует лишь 15 частей углекислого газа на миллион для полноценного развития.

(кукуруза, просо, некоторые виды трав) - требует лишь 15 частей углекислого газа на миллион для полноценного развития. CAM-фотосинтез (кактусы, суккуленты, орхидеи) - наиболее экстремальный тип, который способен функционировать даже при критически низкой концентрации углекислого газа на уровне всего 1 части на миллион.

Благодаря учету устойчивых видов растений моделирование показало удовлетворительные результаты. Даже при интенсивном выветривании пород и стремительном падении уровня углекислого газа, кактусы и аналогичные суккуленты смогут поддерживать жизнь на планете в течение следующих 1,84 миллиарда лет.

Если же выветривание будет слабее, то температурный предел, непригодный для любой флоры, наступит примерно через 1,87 миллиарда лет.

Этот период фактически совпадает со временем, когда из-за чрезмерной солнечной активности Земля начнет безвозвратно терять свои океаны, которые будут просто испаряться в открытый космос.

По мнению авторов исследования, реальный термин может быть еще длиннее, ведь эволюционные процессы будущего могут создать совершенно новые, неизвестные на сегодняшний день формы ультрастойких организмов.