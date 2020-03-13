Вблизи Львова перевернулся Mercedes, есть погибший и пострадавшие

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Водитель автомобиля в результате аварии погиб

На автодороге Киев-Львов ночью 13 марта произошла авария с участием автомобиля Mercedes, повлекшая смерть одного человека и травмирование еще четверых. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, 18-летний водитель Mercedes не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автомобиль перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб и четверо были травмированы.

"Вследствие ДТП водитель Mercedes от полученных травм скончался на месте происшествия. Также телесные повреждения получили четверо пассажиров легковушки - три девушки в возрасте 18 и 19 лет и 18-летний парень. Все они доставлены в больницу", - рассказали в полиции.

Отмечается, что правоохранители открыли производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. Сейчас обстоятельства аварии расследуются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области произошло столкновение автомобилей Daewoo Lanos и BMW-523. В результате аварии погибли трое взрослых и один ребенок, еще один человек пострадал.

Кроме того, в Полтаве водитель автомобиля Volkswagen Passat пытался убежать от правоохранителей, но не справился с управлением и влетел в отбойник. В результате инцидента пострадал сам водитель и его пассажир.