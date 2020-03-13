Поблизу Львова перевернувся Mercedes, є загиблий та постраждалі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Водій автомобіля внаслідок аварії загинув

На автодорозі Київ-Львів вночі 13 березня сталася аварія за участі автомобіля Mercedes, що призвела до смерті однієї людини та травмування ще чотирьох. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними правоохоронців, 18-річний водій Mercedes не впорався з керуванням та з'їхав в кювет, після чого автомобіль перевернувся. В результаті дорожньо-транспортної пригоди одна людина загинула та четверо було травмовано.

"Внаслідок ДТП водій Mercedes від отриманих травм помер на місці події. Також тілесні ушкодження отримали четверо пасажирів легковика - троє дівчат віком 18 та 19 років та 18-річний хлопець. Усі вони доставлені у лікарню", - розповіли в поліції.

Зазначається, що правоохоронці відкрили провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років. Наразі обставини аварії з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Житомирській області сталося зіткнення автомобілів Daewoo Lanos та BMW-523. В результаті аварії загинули троє дорослих та одна дитина, ще одна людина постраждала.

Крім того, у Полтаві водій автомобіля Volkswagen Passat намагався втекти від правоохоронців, але не впорався з керуванням та влетів у відбійник. В результаті інциденту постраждав сам водій і його пасажир.