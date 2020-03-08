ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Полтаве водитель убегал от полицейских и врезался в отбойник

Новости » Происшествия     08.03.2020 - 22:35
В Полтаве водитель убегал от полицейских и врезался в отбойник
Фото: ДТП в Полтаве (pl.npu.gov.ua)

В результате ДТП пострадали два человека

В Полтаве водитель автомобиля Volkswagen Passat пытался сбежать от полицейских, но не справился с управлением и влетел в отбойник. В результате инцидента пострадал сам водитель и его пассажир, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Сообщается, что в дежурную часть Полтавского отдела полиции поступило сообщение о том, что по ул. Шевченко припаркованный автомобиль марки Volkswagen Passat, водитель которого предположительно находится в состоянии алкогольного опьянения.

По указанному адресу прибыл наряд Управления патрульной полиции, который в дальнейшем освидетельствовал водителя данного автомобиля на приборе "Драгер" (1.05 промилле). После чего последний сел за руль и начал убегать. Во время преследования водитель не справился с управлением и допустил столкновение с бетонным отбойником, в результате чего произошло задымление авто.

В результате ДТП водитель (1995 года рождения) и пассажир транспортного средства (1989 года рождения) доставлены в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что под Полтавой столкнулись маршрутка, автобус и грузовик, в результате чего пострадали пять человек.

Полиция открыла дело по факту смертельного ДТП под Борисполем Под Тернополем в ДТП пострадали пять человек, среди них ребенок
Новости Украины ДТППолтава
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь