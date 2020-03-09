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В Житомирской области при столкновении двух автомобилей погибли 4 людей

Новости » Происшествия     09.03.2020 - 12:44
В Житомирской области при столкновении двух автомобилей погибли 4 людей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате ДТП в Житомирской области пострадал один человек

В Житомирской области столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли трое взрослых и годовалый ребенок. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Также, в результате ДТП пострадал один человек.

"9 марта в 4:22 любарские спасатели привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковушек "Део Ланос" и "БМВ-523", произошедшей на трассе Житомир - Черновцы в пгт Любар", - говорится в сообщении.

Напомним, в Полтаве водитель автомобиля Volkswagen Passat пытался сбежать от полицейских, но не справился с управлением и влетел в отбойник. В результате инцидента пострадал сам водитель и его пассажир.

Ранее РБК-Украина писало, что под Полтавой столкнулись маршрутка, автобус и грузовик, в результате чего пострадали пять человек.

Ранее сообщалось, что в Харькове водитель автомобиля Mitsubishi совершил наезд на двух пешеходов на проспекте Льва Ландау. От полученных травм пешеходы погибли. Их личности устанавливались. ДТП произошло 14 февраля около 15 часов.

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