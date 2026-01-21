Вбивцю прем'єра Японії засудили до довічного ув'язнення, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo .

Зазначається, що таку міру покарання для обвинуваченого вимагала прокуратура. Адвокати фігуранта переконані, що термін ув'язнення не повинен перевищувати 20 років.

Ямагамі вважав, що колишній прем'єр був пов'язаний із "Церквою об'єднання", яка розорила його сім'ю: його мати пожертвувала організації 670 тисяч доларів.

Прокуратура назвала вбивство "безпрецедентним злочином у післявоєнній історії країни". При цьому сторона захисту стверджувала, що Ямагамі став жертвою насильства з боку релігійної групи і що його "трагічне дитинство" спонукало його вбити Абе.

Джерела розслідування повідомляли, що Абе був обраний ціллю, тому що його дід, колишній прем'єр-міністр Нобусуке Кісі, допоміг поширити Церкву об'єднання в Японії після її заснування в Південній Кореї 1954 року.