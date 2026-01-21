ua en ru
Вбивцю прем'єра Японії засудили до довічного ув'язнення, - ЗМІ

Середа 21 січня 2026 08:19
Вбивцю прем'єра Японії засудили до довічного ув'язнення, - ЗМІ Фото: Сіндзо Абе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Окружний суд міста Нара засудив до довічного ув'язнення Тецуя Ямагамі – вбивцю колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Зазначається, що таку міру покарання для обвинуваченого вимагала прокуратура. Адвокати фігуранта переконані, що термін ув'язнення не повинен перевищувати 20 років.

Ямагамі вважав, що колишній прем'єр був пов'язаний із "Церквою об'єднання", яка розорила його сім'ю: його мати пожертвувала організації 670 тисяч доларів.

Прокуратура назвала вбивство "безпрецедентним злочином у післявоєнній історії країни". При цьому сторона захисту стверджувала, що Ямагамі став жертвою насильства з боку релігійної групи і що його "трагічне дитинство" спонукало його вбити Абе.

Джерела розслідування повідомляли, що Абе був обраний ціллю, тому що його дід, колишній прем'єр-міністр Нобусуке Кісі, допоміг поширити Церкву об'єднання в Японії після її заснування в Південній Кореї 1954 року.

Замах на Абе

Сіндзо Абе займав посаду прем'єр-міністра Японії у 2006–2007 та 2012–2020 роках, найдовше в історії країни.

Нагадаємо, замах на екс-прем'єра Японії Сіндзо Абе стався 8 липня 2022 року в місті Нара. Тецуя Ямагамі двічі вистрілив у екс-прем'єра із саморобного дробовика 8 липня 2022 року, коли чиновник виступав перед прихильниками.

Після цього Абе відразу ж втратив свідомість і був госпіталізований. Повідомлялося, що його поранили в районі легенів і шиї. Стрільця відразу ж затримала поліція. Відомо, що раніше він служив у Морських силах самооборони.

Також раніше повідомлялось, що 27 жовтня 2025 року 45-річний Тецуя Ямагамі зізнався в окружному суді Нари, що вбивство скоїв він.

