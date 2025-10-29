Замах на Абе. Стрілець визнав себе винним у вбивстві експрем'єра Японії

В Японії судили чоловіка, якого звинувачують у вбивстві колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе 2022 року. Він визнав себе винним одразу на першому судовому після замаху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News .

У вівторок, 27 жовтня 2025 року, 45-річний Тецуя Ямагамі зізнався в окружному суді Нари, що вбивство скоїв він.

"Це правда. Немає жодних сумнівів, що це зробив я", - сказав він.

У центрі уваги цього гучного судового процесу стоїть питання про те, чи пом'якшить суд покарання, враховуючи позицію захисту. Там стверджують, що характер і поведінка чоловіка сформувалися вихованням, "відзначеним релігійним насильством".

За словами адвоката, мати Ямагамі, послідовниця Церкви об'єднання (яка має "сумнівні зв'язки" з політиками), пожертвувала цій організації 100 млн єн (660 тисяч доларів США). Вона входить до числа 12 свідків, які мають дати свідчення до винесення рішення суду 21 січня.

Після цього захист повідомив, що у Ямагамі виникло "сильне почуття помсти релігійній групі, оскільки від цього залежало його життя і життя його сім'ї".

Там зазначили, що пожертви привели його матір до банкрутства, створивши емоційну напругу для Ямаґамі, який почувався безпорадним у цій ситуації та виробив песимістичний погляд на суспільство.

Прокуратура тим часом заявила, що Ямагамі затаїв злість на Церкву об'єднання після того, як його мати вступила до неї. Тому чоловік вирішив скоїти вбивство, щоб привернути увагу до діяльності організації.

Прокурори зазначили, що наслідки злочину були "безпрецедентними" для післявоєнної Японії, і додали, що важке дитинство підсудного не може бути виправданням для серйозного пом'якшення покарання.

Джерела розслідування повідомляли, що Абе був обраний ціллю, тому що його дід, колишній прем'єр-міністр Нобусуке Кісі, допоміг поширити Церкву об'єднання в Японії після її заснування в Південній Кореї 1954 року.

Протягом усього судового розгляду адвокат захисту стверджував, що слід взяти до уваги виховання Ямагамі. З'ясувалося, що він втратив батька 1984 року, за кілька років до того, як його мати приєдналася до релігійної групи 1991 року.

Крім того, його старший брат, обурений великими пожертвами матері, наклав на себе руки у 2015 році, а Ямагамі здійснив спробу самогубства у 2005 році.

"Ямагамі також висунули звинувачення в заподіянні шкоди будівлі в результаті випробувальних стрільб і порушенні законів, що регулюють вогнепальну зброю, вибухові речовини і виробництво зброї", - додало видання.

Повертаючись до експрем'єра, Kyodo News додало, що Церква об'єднання опинилася під пильною увагою "через свої зв'язки з членами правлячої Ліберально-демократичної партії на чолі з Абе, який був прем'єр-міністром із 2006 до 2007 року, а потім із 2012 до 2020 року".