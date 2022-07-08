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Покушение на Абэ. Экс-премьер Японии не подает признаков жизни, - Kyodo

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Киев, Пятница 08 июля 2022 10:17
Покушение на Абэ. Экс-премьер Японии не подает признаков жизни, - Kyodo Фото: после покушения Экс-премьер Японии Синдзо Абэ не подает признаков жизни (KyodoNews)
Автор: Руслан Гаращенко

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, на которого сегодня было совершено покушение, находится в критическом состоянии. Врачи говорят, что он не подает признаков жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японское агентство Kyodo.

По данным медиков, экс-премьер не приходил в сознание после покушения.

Как известно, сегодня в городе Нара во время выступления бывший премьер-министр Японии был расстрелян неизвестным мужчиной. Абэ сразу же потерял сознание и был госпитализирован.

По предварительной информации, политик был ранен в районе легких и шеи.

Стрелявшего сразу же задержала полиция. Им оказался 41-летний местный житель. Киллер ранее служил в Морских силах самообороны.

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