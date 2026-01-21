Убийцу премьера Японии приговорили к пожизненному заключению, - СМИ
Окружной суд города Нара приговорил к пожизненному заключению Тецуя Ямагами - убийцу бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.
Отмечается, что такую меру наказания для обвиняемого требовала прокуратура. Адвокаты фигуранта убеждены, что срок заключения не должен превышать 20 лет.
Ямагами считал, что бывший премьер был связан с "Церковью объединения", которая разорила его семью: его мать пожертвовала организации 670 тысяч долларов.
Прокуратура назвала убийство "беспрецедентным преступлением в послевоенной истории страны". При этом сторона защиты утверждала, что Ямагами стал жертвой насилия со стороны религиозной группы и что его "трагическое детство" побудило его убить Абэ.
Источники расследования сообщали, что Абэ был выбран целью, потому что его дед, бывший премьер-министр Нобусуке Киси, помог распространить Церковь объединения в Японии после ее основания в Южной Корее в 1954 году.
Покушение на Абэ
Синдзо Абэ занимал должность премьер-министра Японии в 2006-2007 и 2012-2020 годах, дольше всех в истории страны.
Напомним, покушение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ произошло 8 июля 2022 года в городе Нара. Тецуя Ямагами дважды выстрелил в экс-премьера из самодельного дробовика 8 июля 2022 года, когда чиновник выступал перед сторонниками.
После этого Абэ сразу же потерял сознание и был госпитализирован. Сообщалось, что его ранили в районе легких и шеи. Стрелка сразу же задержала полиция. Известно, что ранее он служил в Морских силах самообороны.
Также ранее сообщалось, что 27 октября 2025 года 45-летний Тецуя Ямагами признался в окружном суде Нары, что убийство совершил он.