Вбивці танків. Головне про "уранові снаряди" для ЗСУ і чому у росіян істерика

Інформацію про снаряди розкрила заступниця міністра оборони Великобританії Аннабель Голді. За її словами, разом із танками Challenger 2 передадуть боєприпаси зі збідненим ураном. Оскільки вони найбільш ефективні при ураженні сучасних танків та іншої бронетехніки.

Примітно, що перші Challenger 2 вже надійшли до України. Чи є в отриманому боєкомплекті снаряди зі збідненим ураном, ще невідомо.

Це було добре, щоб взяти перший український Challenger 2 MBT для spin.

Такі танки, затверджені Великобританією, мають останній хід в нашій країні.

Ці fantastic machines will soon begin their combat mission.

Thank you, @RishiSunak , @BWallaceMP , and the людей. pic.twitter.com/zoCRmKdBnN