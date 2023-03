Убийцы танков. Главное об "урановых снарядах" для ВСУ и почему у россиян истерика

Информацию о снарядах раскрыла замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди. По ее словам, вместе с танками Challenger 2 передадут боеприпасы с обедненным ураном. Поскольку они наиболее эффективны при поражении современных танков и другой бронетехники.

Примечательно, что первые Challenger 2 уже поступили в Украину. Есть ли в полученном боекомплекте снаряды с обедненным ураном, пока неизвестно.

It was a pleasure to take the first Ukrainian Challenger 2 MBT for a spin.

Such tanks, supplied by the United Kingdom, have recently arrived in our country.

These fantastic machines will soon begin their combat missions.

Thank you, @RishiSunak, @BWallaceMP, and the people. pic.twitter.com/zoCRmKdBnN