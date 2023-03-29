Убийцы танков. Главное об "урановых снарядах" для ВСУ и почему у россиян истерика

На прошлой неделе Великобритания объявила о планах поставить Украине снаряды с обедненным ураном. В ответ российское руководство обвинило Запад в готовности применять оружие с якобы ядерным компонентом.

РБК-Украина объясняет, почему это не так, а также приводит главное об этих боеприпасах.

Анонс из Лондона и истерика Москвы

Информацию о снарядах раскрыла замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди. По ее словам, вместе с танками Challenger 2 передадут боеприпасы с обедненным ураном. Поскольку они наиболее эффективны при поражении современных танков и другой бронетехники.

Примечательно, что первые Challenger 2 уже поступили в Украину. Есть ли в полученном боекомплекте снаряды с обедненным ураном, пока неизвестно.

It was a pleasure to take the first Ukrainian Challenger 2 MBT for a spin.

Such tanks, supplied by the United Kingdom, have recently arrived in our country.

These fantastic machines will soon begin their combat missions.

Thank you, @RishiSunak, @BWallaceMP, and the people. pic.twitter.com/zoCRmKdBnN — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 28, 2023

Слова представителя Минобороны Британии российская сторона расценила чуть ли не как факт передачи ядерного оружия, готовность применить "грязную бомбу" и превратить Украину на непригодную для жизни территорию. В Кремле епосчитали это "очередной провокацией" и заявили об угрозе эскалации до трагедии мирового масштаба.

Российского президента Владимира Путина новость застала на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином. И он увидел в ней готовность Запада воевать с Россией "до последнего украинца".

"Хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом", - добавил Путин.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил о еще одной пройденной ступеньке в ядерной эскалации, а министр иностранных дел Сергей Лавров назвал планы Британии нарушением международного гуманитарного права. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что Москва может передать Минску боеприпасы "с настоящим ураном". На днях стало известно, что Россия разместит ядерное оружие на белорусской территории.

Подробнее об этом - в материале "Ставки растут. Зачем Путину ядерное оружие в Беларуси и есть ли угроза для Украины".

В Лондоне уверены, что публичная критика - это элемент дезинформации от Путина. Поскольку британская армия не единственная, которая использует обедненный уран в военных целях.

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, обедненный уран - это не о ядерном оружии и даже не о радиационном загрязнении.

"Это обычный снаряд, который есть в любой армии и используется именно против бронетехники для того, чтобы более эффективно пробивать броню, не больше, но и не меньше. Опять же никакого отношения к ядерному оружию он не имеет", - отметил он в эфире одного из телеканалов.

По всей видимости, пока только Британия готова передать такие боеприпасы Украине. В США говорят, что не планируют следовать ее примеру, а представитель Белого дома Джон Кирби дал россиянам совет, как не попасть под удар. По его словам, для этого достаточно убрать свои танки с украинской территории.

Что известно об обедненном уране

Обедненный уран - это побочный продукт обогащения природного урана при производстве ядерного топлива или ядерных боеголовок. Он является очень плотным металлом, что удобно использовать для производства бронебойных снарядов и бомб. Увеличенная огневая мощь таких снарядов позволяет существенно легче пробивать броню.

В отношении конкретно танковового вооружения речь идет о 120-мм подкалиберных боеприпасах. Как отмечают в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины, они имеют уровень бронепробиваемости до 700 мм. А это позволяет поражать все типы российских танков и бронетехники.

Как работают снаряды с обедненным ураном

Обедненный уран содержится только в наконечнике (сердечнике) снаряда. Во время выстрела ему придается огромная кинетическая энергия, а боеприпас разгоняется до 1500 метров в секунду.

За счет высокой скорости и плотности при соприкосновении с броней наконечник пробивает ее, самозатачивается и выделяет пыль с частицами урана. При контакте с воздухом пыль самовозгорается и увеличивает разрушающую силу снаряда. В итоге пространство за броней поражается раскаленными осколками.

Фото: принцип работы снаряда с урановым наконечником (инфографика t.me/uawarinfographics)

Направленная струя из огня и радиоактивной пыли способна малой дозой облучить экипаж. Однако считается, что при попадания в его область шансов на выживание практически нет. А попадание в область боекомплекта неминуемо приводит к детонации.

Боевое применение

Снаряды с обедненным ураном не являются ядерным или химическим оружием, поэтому их применение не запрещено международными конвенциями. Они стоят на вооружении у целого ряда стран, прежде всего, тех, которые состоят в "ядерном клубе".

Во время войны в Персидском заливе в начале 1990-х международная коалиция применила против Ирака порядка 780 000 таких снарядов. Всего было использовано до 300 тонн обедненного урана. В ходе вторжения в Ирак в 2003 году было выпущено еще около 300 000 боеприпасов.

Кроме того, армия США применяла их в ходе операций в Косово и Боснии и Герцеговине. Тогда было выпущено около 40 000 снарядов.

Есть ли радиационная угроза?

Радиоактивность обедненного урана может составлять около 60% от обычного, природного урана. И уровень настолько низкий, что на него не реагируют дозиметры.

Согласно исследованию рабочей группы Королевского научного общества Великобритании, риски для здоровья из-за применения таких снарядов крайне низкие. Американский Пентагон отмечает, что нет ни одного подтвержденного случая заболевания раком.

Ранее были разные сообщения о якобы десятках умерших и заболевших раком итальянских ветеранов, которые принимали участие в боевых действиях на Балканах. Официальные исследования опровергли рост онкологических заболеваний среди военных.

Расследование ООН также подтвердило, что применение обедненного урана на Балканах не сказалось на окружающей среде или населении. Ученые из Италии выявили повышенное содержание урана в почве, которое, впрочем, не превышало допустимые нормы.

Расчеты Всемирной организации здравоохранения (ВООЗ) показывают, что максимальная доза облучения при попадании в организм частиц обедненного урана составляет менее половины предельной годовой дозы для людей, которые работают в условиях радиации. И риск лейкемии может увеличиться не более чем на 2%.

Согласно выводам МАГАТЭ, радиологическая угроза для населения и природы от применения таких боеприпасов не значительна.

Похоже, что российские вбросы рассчитаны на чувствительность темы оружия с ураном. На днях на сайте президента Украины даже появилась петиция с требованием запретить такой вид вооружений.

Россия могла применить такие снаряды в Украине?

Раскручивая фейки, российская пропаганда предпочитает не вспоминать о том, что такие боеприпасы есть на вооружении ВС России. Речь идет, в частности, о снарядах "Свинец-1", которые тоже содержат сердечник с обедненным ураном. И они входят в боекомплект танков Т-80БВМ, Т-90 и Т-72Б3.

Не исключено, что Россия уже использовала такие снаряды во время вторжения в Украину. Как отмечают в Центре противодействия дезинформации при СНБО, подтвержденных случаев пока нет. Но некоторые данные свидетельствуют о захвате таких снарядов в качестве трофеев.

Отметим, ранее российские СМИ неоднократно писали о своих снарядах с обедненным ураном. Например, в 2018 году - о том, что модернизированный танк Т-80БВМ получил механизм заряжания под "Свинец". Тогда же со ссылкой на военных подчеркивалось, что их применение не нарушает международных соглашений. И до того, как появился "британский фактор", наличие таких боеприпасов не скрывалось. Более того, именно их называли "убийцами" немецких танков Leopard.

Таким образом, российская истерика связана не с радиационной угрозой, а с тем, что Вооруженные силы Украины получат дополнительные возможности эффективно уничтожать танки противника.