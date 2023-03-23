У Байдена дали Росії пораду, як не потрапити під удар снарядів з ураном
Представник Білого дому зазначив, що США не передають Україні боєприпаси із збідненим ураном.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
Після заяв Росії, що США постачає Україні боєприпаси зі збідненим ураном та провокує ескалацію конфлікту, представник Білого дому розповів, як росіянам зберегти життя своїх військових.
"Якщо Росія глибоко стурбована здоров'ям своїх танків та своїх танкістів, то найбезпечніший для них варіант – перемістити їх через кордон та вивезти з України", – сказав Кірбі.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами заступника міністра оборони Британії Аннабель Голді, Лондон передасть Україні снаряди зі збідненим ураном, призначені для танків Challenger 2.
Раніше ми повідомляли, що Росія знову почала загрожувати застосуванням ядерної зброї.
Нагадаємо, що Сполучені Штати незабаром планують призначити спецпредставника з Білорусі, який працюватиме з білоруською опозицією.
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