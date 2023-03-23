У Байдена дали Росії пораду, як не потрапити під удар снарядів з ураном

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг .

Після заяв Росії, що США постачає Україні боєприпаси зі збідненим ураном та провокує ескалацію конфлікту, представник Білого дому розповів, як росіянам зберегти життя своїх військових.

"Якщо Росія глибоко стурбована здоров'ям своїх танків та своїх танкістів, то найбезпечніший для них варіант – перемістити їх через кордон та вивезти з України", – сказав Кірбі.