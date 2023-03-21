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Путін злякався постачання снарядів з ураном Україні та почав погрожувати реакцією

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Москва, Вівторок 21 березня 2023 18:05
Путін злякався постачання снарядів з ураном Україні та почав погрожувати реакцією Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російський диктатор Володимир Путін злякався майбутньої передачі Україні снарядів із збідненим ураном від Британії і вже встиг пригрозити реакцією у відповідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна на прес-брифінгу з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

"Схоже, що Захід вирішив воювати з Росією до останнього українця вже не на словах, а на ділі... Якщо все це відбуватиметься, то, відповідно, Росія змушена буде реагувати", - сказав Путін.

Додамо, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу також відреагував на постачання снарядів. Він заявив, після заяви Британії до ядерного зіткнення залишається "все менше і менше" сходинок.

Нагадаємо, Британія має намір передати Україні снаряди зі збідненим ураном, які призначені для танків Challenger 2. Вони ефективні для ураження танків та бронетехніки.

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