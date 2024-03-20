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Вбивство українки в Німеччині: поліція виявила тіло матері жертви

Фото: в Німеччині виявили тіло матері українки, яку нещодавно вбили (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Німеччині виявили тіло 51-річної жінки, яка, ймовірно, є матір'ю 27-річної української біженки, яку нещодавно вбили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Сьогодні, 20 березня, водолази виявили тіло жінки в озері неподалік Бад-Шенборна.

Згідно з попередніми даними слідства, підозрювані у вбивстві спочатку вбили 51-річну жінку, а вже через кілька годин й 27-річну українку. Водночас результати розтину тіла ще не отримані. 

Вбивство української біженки в Німеччині 

7 березня  в Німеччині виявив тіло 27-річної українки. Правоохоронці тривалий час розшукували доньку та матір загиблої, які зникли безвісти. 

Вже 15 березня було заарештовано двох підозрюваних - 43-річну росіянку та її 44-річного чоловіка, у яких поліція й знайшла дитину. Немовля було доправлено до лікарні для проведення аналізу ДНК. Пізніше дівчинку передали під опіку управління у справах молоді.

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