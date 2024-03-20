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Убийство украинки в Германии: полиция обнаружила тело матери жертвы

Фото: в Германии обнаружили тело матери украинки, которую недавно убили (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Германии обнаружили тело 51-летней женщины, которая, вероятно, является матерью 27-летней украинской беженки, которую недавно убили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Сегодня, 20 марта, водолазы обнаружили тело женщины в озере неподалеку Бад-Шенборна.

Согласно предварительным данным следствия, подозреваемые в убийстве сначала убили 51-летнюю женщину, а уже через несколько часов и 27-летнюю украинку. В то же время результаты вскрытия тела еще не получены. 

Убийство украинской беженки в Германии

7 марта в Германии обнаружил тело 27-летней украинки. Правоохранители долгое время разыскивали дочь и мать погибшей, которые пропали без вести. 

Уже 15 марта были арестованы двое подозреваемых - 43-летняя россиянка и ее 44-летний муж, у которых полиция и нашла ребенка. Младенец был доставлен в больницу для проведения анализа ДНК. Позже девочку передали под опеку управления по делам молодежи.

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