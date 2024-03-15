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Вбивство українки в Німеччині: поліція затримала двох підозрюваних та розшукала доньку загиблої

Німеччина , П'ятниця 15 березня 2024 13:34
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Вбивство українки в Німеччині: поліція затримала двох підозрюваних та розшукала доньку загиблої Фото: поліція затримала двох підозрюваних у вбивстві українки в Німеччині (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Німецькі слідчі повідомили, що затримали двох підозрюваних у вбивстві українки. Також вдалося відшукати її немовля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Schwetzinger Zeitung.

Як повідомляє поліція, заарештовано двох людей, яких підозрюють у причетності до смерті українки в німецькому містечку Гокенгайм.

Йдеться про 43- і 44-річного чоловіків. Їх доставили до суду 14 березня, а потім їх буде доправлено до виправних установ.

Зазначається, що слідчим також вдалося знайти дитину загиблої жінки. П'ятитижневу дівчинку доправили до лікарні, де провели аналіз ДНК, який підтвердив, що 27-річної вбита українка дійсно була її матір'ю.

Після обстеження в лікарні дівчинку передали під опіку управління у справах молоді.

"Матір убитої українки - 51-річну Марину Стеценко - поки так і не знайшли", - повідомляє видання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у четвер, 7 березня, перехожий виявив тіло українки, яке знаходилось на пішохідній доріжці у Гокенгаймі. Німецька поліція тривалий час розшукувала доньку та матір загиблої, які зникли безвісти.

Вбивства українців в Німеччині

Нагадаємо, в Німеччині вбили українського баскетболіста. У штаб-квартирі поліції Ессена затримали групу осіб, які можуть бути причетними до злочину.

Серед затриманих є двоє осіб, віком 14 і 15 років, з міст Гельзенкірхен і Герне. Спочатку їх арештували, але пізніше 14-річного німця з грецьким корінням звільнили з-під варти.

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