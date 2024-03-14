У четвер, 7 березня, перехожий виявив тіло жінки, що знаходилось на пішохідній доріжці у Гокенгаймі. Німецька поліція п'ятий день розшукує 5-тижневу доньку та матір загиблої, які зникли безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

Фото: у Німеччині вбили українську біженку: її мати та дитина зникли безвісти (Bild)

Територію навколо місця злочину на березі Рейну обстежили за допомогою службових собак, щоб знайти можливі засоби злочину та підказки. До справи залучено 60 правоохоронців та службових собак.

П'ятитижнева донька та матір загиблої Марина Стеценко зникли безвісти. За словами німецьких правоохоронців, саме її вважають головним свідком як у смерті жінки, так і в зникненні маленької дитини.

За результатом розтину, вбитою виявилася 27-річна українка Маргарита Разас. Раніше її вважали безвісти зниклою. Слідчі припускають, що вона померла внаслідок насильства.

Нагадаємо, у Росії силовики вбили білоруського активіста. Він виступав проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Російські силовики кажуть, що чоловік чинив опір при затриманні, тому був застрелений.

Його намагалися затримати у справі про "підготовку теракту", яку відкрили проти громадянина того ж дня. У Росії заявили, що чоловік намагався підірвати адміністрацію у місті Олонєц та підтримував Збройні сили України.

Крім того, в Німеччині вбили українського баскетболіста. У штаб-квартирі поліції Ессена затримали групу осіб, які можуть бути причетними до злочину.

Серед затриманих є двоє осіб, віком 14 і 15 років, з міст Гельзенкірхен і Герне. Спочатку їх арештували, але пізніше 14-річного німця з грецьким корінням звільнили з-під варти.

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