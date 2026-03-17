Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Вбивство правої руки Хаменеї може дати зворотній ефект, - NYT

18:38 17.03.2026 Вт
2 хв
Смерть головного прагматика Ірану розв’яже руки радикалам?
aimg Олена Чупровська
Фото: секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані (Getty Images)

Ізраїль убив секретаря Вищої ради нацбезпеки Ірану Алі Ларіджані. Його вважали дуже впливовою людиною, здатною зупинити ескалацію. Тепер цього голосу немає - і наслідки можуть виявитися зворотними очікуваному.

Хто такий Ларіджані і чому це важливо

Після того як попередні авіаудари знищили вище керівництво Ірану - і військове, і цивільне, - Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані фактично став головним обличчям влади в країні, крім Моджтаба Хаменеї, який поранений і невідомо, чи може керувати країною.

Він був одним із небагатьох у режимі, кого вважали прагматиком. Зокрема - людиною, здатною впливати на можливі переговори зі Сполученими Штатами.

Наслідки можуть бути неоднозначними

За даними видання, загибель Ларіджані прибирає з іранської політики один із найпомітніших голосів, що виступав за обережність.

Але є і зворотний бік. Його смерть може посилити позиції тих у керівництві, хто переконаний: Ісламська республіка виживе, лише якщо різко збільшить тиск і не піде на поступки.

Тобто замість послаблення - режим може відповісти ескалацією.

Нагадаємо, загибель Ларіджані - не перший удар по іранській верхівці. Протягом трьох тижнів американо-ізраїльські авіаудари послідовно знищували вище керівництво країни - військових командирів і цивільних чиновників найвищого рівня.

Від цих ударів Іран утратив фактично весь командний склад, який визначав політику держави.

Водночас Іран атакує країни Близького Сходу і заблокував Ормузьку протоку, через що ціни на нафту у світі різко підскочили.

