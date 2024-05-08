Вбивство підлітка на київському фунікулері: підозрюваному загрожує довічне
Завершено досудове розслідування щодо вбивства підлітка на станції київського фунікулера. Підозрюваному загрожує довічне.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).
Що відомо
Трагедія сталась 7 квітня. Співробітник Управління державної охорони (УДО), перебуваючи в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, почав без причини чіплятись до пасажирів, у тому ж числі й неповнолітніх.
"Після виходу з вагона правоохоронець підійшов до підлітка та силою штовхнув його у вікно. Хлопець впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події", - додає ДБР.
Затриманого відразу відсторонили від виконання своїх обов'язків. Зокрема командування підозрюваного повністю сприяло слідчим діям.
Що загрожує
Пізніше підозру було перекваліфіковано на ч. 2 ст. 115 КК України, у зв'язку з чим затриманому загрожує довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, що під час суду прокурори просили, аби чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості застави. Суд, зі свого боку, задовольнив клопотання.
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