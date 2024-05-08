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Убийство подростка на киевском фуникулере: подозреваемому грозит пожизненное

Среда 08 мая 2024 12:30
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Убийство подростка на киевском фуникулере: подозреваемому грозит пожизненное Фото: подозреваемому в убийстве подростка на киевском фуникулере грозит пожизненное (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завершено досудебное расследование по убийству подростка на станции киевского фуникулера. Подозреваемому грозит пожизненное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Что известно

Трагедия произошла 7 апреля. Сотрудник Управления государственной охраны (УГО), находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, начал без причины придираться к пассажирам, в том числе и несовершеннолетним.

"После выхода из вагона правоохранитель подошел к подростку и силой толкнул его в окно. Парень упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия ", - добавляет ДБР.

Задержанный сразу был отстранен от исполнения своих обязанностей. В частности, командование подозреваемого полностью способствовало следственным действиям.

Что угрожает

Позже подозрение было переквалифицировано в ч. 2 ст. 115 УК Украины, в связи с чем задержанному грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, что во время суда прокуроры просили, чтобы мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности залога. Суд, со своей стороны, удовлетворил ходатайство.

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