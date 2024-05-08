Убийство подростка на киевском фуникулере: подозреваемому грозит пожизненное

Завершено досудебное расследование по убийству подростка на станции киевского фуникулера. Подозреваемому грозит пожизненное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Что известно

Трагедия произошла 7 апреля. Сотрудник Управления государственной охраны (УГО), находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, начал без причины придираться к пассажирам, в том числе и несовершеннолетним.

"После выхода из вагона правоохранитель подошел к подростку и силой толкнул его в окно. Парень упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия ", - добавляет ДБР.

Задержанный сразу был отстранен от исполнения своих обязанностей. В частности, командование подозреваемого полностью способствовало следственным действиям.

Что угрожает

Позже подозрение было переквалифицировано в ч. 2 ст. 115 УК Украины, в связи с чем задержанному грозит пожизненное лишение свободы.