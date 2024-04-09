Вбивство 16-річного хлопця на київському фунікулері: підозрюваний знаходиться в СІЗО

Фото: підозрюваний у вбивстві 16-річного підлітка на Київському фунікулері в СІЗО (ілюстративне фото GettyImages)

Водій Управління держохорони, підозрюваний у вмисному вбивстві 16-річного підлітка на станції фунікулера в Києві, знаходиться в СІЗО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління державної охорони України.

"Офіційно повідомляємо, що підозрюваний знаходиться у слідчому ізоляторі під вартою, Управління державної охорони максимально співпрацює зі слідством та в жодному разі не виправдовує військовослужбовця", - йдеться в повідомленні із проханням до суспільства і представників медіа "уникати поширення недостовірної та неперевіреної" інформації. Водночас відомство висловило співчуття родині загиблого. "Втрата дитини - це невимовне горе та непоправна втрата", - зазначили в Управлінні держохорони.