Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: співробітнику УДО обрали запобіжний захід

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід співробітнику Управління державної охорони, якого підозрюють у вбивстві підлітка на станції фунікулера в столиці.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна .

Суддя ухвалив задовольнити клопотання прокурорів, і застосувати стосовно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб, до 5 червня 2024 року.

Трагедія на фунікулері

Нагадаємо, у неділю, 7 квітня, на станції фунікулера в Києві сталася суперечка між співробітником Управління державної охорони та підлітком. Чоловік штовхнув хлопця у скло, внаслідок чого останній отримав смертельний поріз шиї. Підліток помер на місці події. Винного затримали.

Наступного дня Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження. Зловмисника усунули від виконання обов'язків.

Після цього правоохоронці повідомили про підозру співробітнику УДО в умисному вбивстві. Санкція статті передбачає покарання - до 15 років позбавлення волі.

Прокурори попросили, щоб для чоловіка обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості застави.