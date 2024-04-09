Суд у Києві обирає запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка на фунікулері

Раніше у Державному бюро розслідувань зазначили, що правоохоронці просять обрати фігуранту запобіжний захід - утримання під вартою без права внесення застави.

Суд оголосив перерву у засіданні. Воно буде проходити у закритому режимі.

Передісторія

7 квітня на станції столичного фунікулера виник конфлікт між чоловіком, який працює водієм в Управлінні державної охорони та неповнолітнім. Після виходу з вагона чоловік штовхнув підлітка внаслідок чого останній розбив головою скло та отримав смертельний поріз шиї. Хлопець помер на місці.

ДБР відкрило кримінальне провадження через трагедію, а підозрюваному тим часом оголосили про підозру й помістили у СІЗО.

Раніше в ДБР повідомляли, що в крові підозрюваного у вбивстві підлітка виявили 1,2 проміле алкоголю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.