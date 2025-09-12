ua en ru
Важливу трасу біля виїзду з Києва частково закрили до кінця вихідних: де ймовірні затори

П'ятниця 12 вересня 2025 13:24
Важливу трасу біля виїзду з Києва частково закрили до кінця вихідних: де ймовірні затори На шосе неподалік виїзду зі столиці частково обмежили рух транспорту (фото ілюстративне: instagram.com/irpentip)
Автор: Ірина Костенко

Відсьогодні й до 14 вересня рух транспорту важливим для багатьох водіїв шосе неподалік виїзду з Києва частково обмежили.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Де саме в Києві обмежено рух транспорту

У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що з п'ятниці (12 вересня) до неділі (14 вересня) частково обмежують рух Гостомельським шосе у Святошинському районі столиці.

Уточнюється, що у цей період комунальне підприємство ШЕУ Святошинського району планує провести поточний ремонт шосе - у напрямку вулиці Міської.

"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності", - додали у КМДА.

Важливу трасу біля виїзду з Києва частково закрили до кінця вихідних: де ймовірні заториЧасткове обмеження руху Гостомельським шосе (схема: kyivcity.gov.ua)

Варто зазначити, що Гостомельське шосе - це вулиця у Святошинському районі міста Києва, що пролягає через місцевості Берковець і Пуща-Водиця:

  • від Міської вулиці та Великої Кільцевої дороги;
  • до межі міста у напрямку Гостомеля.

Воно також є важливою частиною автошляху "Київ - Ковель".

Важливу трасу біля виїзду з Києва частково закрили до кінця вихідних: де ймовірні заториГостомельське шосе у Києві (карта: google.com/maps)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Кабінет міністрів спростив процедуру отримання в Україні водійських прав однієї з категорій, важливих для розвитку галузі автоперевезень.

Відомо також, що в Києві частково обмежили рух популярним шляхопроводом на перетині вулиць Михайла Бойчука та Саперно-Слобідської. Там їздити відповідно до запроваджених змін водіям і пасажирам доведеться до кінця року.

Читайте також про перекриття руху на проспекті Європейського Союзу столиці через будівництво метро на Виноградар і як довго можуть діяти обмеження для транспорту та пішоходів.

