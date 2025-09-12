Важливу трасу біля виїзду з Києва частково закрили до кінця вихідних: де ймовірні затори
Відсьогодні й до 14 вересня рух транспорту важливим для багатьох водіїв шосе неподалік виїзду з Києва частково обмежили.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Де саме в Києві обмежено рух транспорту
У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що з п'ятниці (12 вересня) до неділі (14 вересня) частково обмежують рух Гостомельським шосе у Святошинському районі столиці.
Уточнюється, що у цей період комунальне підприємство ШЕУ Святошинського району планує провести поточний ремонт шосе - у напрямку вулиці Міської.
"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності", - додали у КМДА.
Часткове обмеження руху Гостомельським шосе (схема: kyivcity.gov.ua)
Варто зазначити, що Гостомельське шосе - це вулиця у Святошинському районі міста Києва, що пролягає через місцевості Берковець і Пуща-Водиця:
- від Міської вулиці та Великої Кільцевої дороги;
- до межі міста у напрямку Гостомеля.
Воно також є важливою частиною автошляху "Київ - Ковель".
Гостомельське шосе у Києві (карта: google.com/maps)
