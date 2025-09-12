Важную трассу возле выезда из Киева частично закрыли до конца выходных: где вероятны пробки
С сегодняшнего дня и до 14 сентября движение транспорта по важному для многих водителей шоссе недалеко от выезда из Киева частично ограничили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Где именно в Киеве ограничено движение транспорта
В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что с пятницы (12 сентября) до воскресенья (14 сентября) частично ограничивают движение по Гостомельскому шоссе в Святошинском районе столицы.
Уточняется, что в этот период коммунальное предприятие ДЭУ Святошинского района планирует провести текущий ремонт шоссе - в направлении улицы Городской.
"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства", - добавили в КГГА.
Частичное ограничение движения по Гостомельскому шоссе (схема: kyivcity.gov.ua)
Стоит отметить, что Гостомельское шоссе - это улица в Святошинском районе города Киева, пролегающая через местности Берковец и Пуща-Водица:
- от Городской улицы и Большой Кольцевой дороги;
- до границы города в направлении Гостомеля.
Оно также является важной частью автодороги "Киев - Ковель".
Гостомельское шоссе в Киеве (карта: google.com/maps)
