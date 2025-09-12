ua en ru
Пт, 12 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Важную трассу возле выезда из Киева частично закрыли до конца выходных: где вероятны пробки

Пятница 12 сентября 2025 13:24
UA EN RU
Важную трассу возле выезда из Киева частично закрыли до конца выходных: где вероятны пробки На шоссе недалеко от выезда из столицы частично ограничили движение транспорта (фото иллюстративное: instagram.com/irpentip)
Автор: Ирина Костенко

С сегодняшнего дня и до 14 сентября движение транспорта по важному для многих водителей шоссе недалеко от выезда из Киева частично ограничили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Где именно в Киеве ограничено движение транспорта

В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что с пятницы (12 сентября) до воскресенья (14 сентября) частично ограничивают движение по Гостомельскому шоссе в Святошинском районе столицы.

Уточняется, что в этот период коммунальное предприятие ДЭУ Святошинского района планирует провести текущий ремонт шоссе - в направлении улицы Городской.

"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства", - добавили в КГГА.

Важную трассу возле выезда из Киева частично закрыли до конца выходных: где вероятны пробкиЧастичное ограничение движения по Гостомельскому шоссе (схема: kyivcity.gov.ua)

Стоит отметить, что Гостомельское шоссе - это улица в Святошинском районе города Киева, пролегающая через местности Берковец и Пуща-Водица:

  • от Городской улицы и Большой Кольцевой дороги;
  • до границы города в направлении Гостомеля.

Оно также является важной частью автодороги "Киев - Ковель".

Важную трассу возле выезда из Киева частично закрыли до конца выходных: где вероятны пробкиГостомельское шоссе в Киеве (карта: google.com/maps)

Напомним, ранее мы рассказывали, что Кабинет министров упростил процедуру получения в Украине водительских прав одной из категорий, важных для развития отрасли автоперевозок.

Известно также, что в Киеве частично ограничили движение по популярному путепроводу на пересечении улиц Михаила Бойчука и Саперно-Слободской. Там ездить в соответствии с введенными изменениями водителям и пассажирам придется до конца года.

Читайте также о перекрытии движения на проспекте Европейского Союза столицы из-за строительства метро на Виноградарь и как долго могут действовать ограничения для транспорта и пешеходов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Гостомель Ирпень Советы водителям Ограничение движения Автомобильное движение
Новости
В Киев прибыли глава МИД Польши Сикорский и принц Гарри
В Киев прибыли глава МИД Польши Сикорский и принц Гарри
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России