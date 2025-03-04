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Важливо, щоб Трамп не опинився в пастці, розставленій Путіним, - нардеп

Вівторок 04 березня 2025 19:11
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Важливо, щоб Трамп не опинився в пастці, розставленій Путіним, - нардеп Фото: нардеп Олександр Мережко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова, Дмитро Олійник

Важливо, щоб президент США Дональд Трамп не опинився в пастці, розставленій російським диктатором Володимиром Путіним. Адже глава Кремля хоче зруйнувати трансатлантичну та європейську єдність.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів народний депутат, голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

"Зараз радіє тільки Путін. Його завдання - це зруйнувати єдність, стабільність всередині Європи та трансатлантичну. Тому він радіє цьому. Це треба розуміти. Треба, щоб сам президент США не опинився в пастці, розставленій Путіним", - сказав Мережко.

Він зазначив, що Україна має працювати далі й вірити, посилювати і єдність зі США, і всередині Європи, і всередині країни.

"Зеленський не тільки президент, він став символом нашого спротиву в очах всього світу. Ми розуміємо, що цей наратив про вибори під час війни до зняття воєнного стану це через когось в адміністрації Трампа просуває Путін, і можливо це є частиною тієї угоди, яку Путін намагається зробити з Трампом. І треба пояснювати чому це небезпечно. Трамп має це зрозуміти", - наголосив нардеп.

Призупинення допомоги Україні від США

Нагадаємо, сьогодні ЗМІ з посиланням на представника Білого дому повідомили, що адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила постачання всієї військової допомоги Україні.

Рішення стосується боєприпасів, транспортних засобів та іншого обладнання, включаючи постачання, узгоджені, за каденції американського президента Джо Байдена.

Пізніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував припинення військової допомоги Україні з боку США. Він зазначивши, що повідомлення з кордону, які надходять із польського хаба в Ясенку, підтверджують інформацію про рішення Білого дому.

Тим часом спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що зупинка постачань американської зброї в Україну є тимчасовою паузою. Україна і США мають укласти угоду про корисні копалини.

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Володимир Путін Дональд Трамп Мирні переговори Війна в Україні
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