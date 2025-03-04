Важливо, щоб Трамп не опинився в пастці, розставленій Путіним, - нардеп

Важливо, щоб президент США Дональд Трамп не опинився в пастці, розставленій російським диктатором Володимиром Путіним. Адже глава Кремля хоче зруйнувати трансатлантичну та європейську єдність.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів народний депутат, голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

"Зараз радіє тільки Путін. Його завдання - це зруйнувати єдність, стабільність всередині Європи та трансатлантичну. Тому він радіє цьому. Це треба розуміти. Треба, щоб сам президент США не опинився в пастці, розставленій Путіним", - сказав Мережко.

Він зазначив, що Україна має працювати далі й вірити, посилювати і єдність зі США, і всередині Європи, і всередині країни.

"Зеленський не тільки президент, він став символом нашого спротиву в очах всього світу. Ми розуміємо, що цей наратив про вибори під час війни до зняття воєнного стану це через когось в адміністрації Трампа просуває Путін, і можливо це є частиною тієї угоди, яку Путін намагається зробити з Трампом. І треба пояснювати чому це небезпечно. Трамп має це зрозуміти", - наголосив нардеп.