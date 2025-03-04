Туск підтвердив призупинення постачання допомоги США в Україну через хаб у Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що повідомлення з кордону підтверджують інформацію про припинення військової допомоги США Україні. У зв'язку з цим уряду доведеться вжити екстрених заходів.

Дональд Туск прокоментував припинення військової допомоги Україні з боку США, зазначивши, що повідомлення з кордону, які надходять із польського хаба в Ясенку, підтверджують інформацію про рішення Білого дому.

Туск у своєму вступному слові наголосив, що Європа стикається з "безпрецедентними" ризиками, які можуть стати одними з найбільших за останні десятиліття, особливо в контексті безпеки.

Він закликав міністрів свого коаліційного уряду відкласти партійні розбіжності, оскільки найближчим часом можуть знадобитися "надзвичайні" заходи.

Він зазначив, що рішення США призупинити військову допомогу Україні та можливий перегляд санкцій проти Росії ставлять Європу в складне становище.

Туск додав, що повідомлення з польсько-українського кордону і логістичного вузла в Жешуві-Ясеніку підтверджують виконання цього рішення, що погіршує ситуацію для України і Польщі.

Незважаючи на складні обставини, Туск заявив, що Польща готова активізувати свою діяльність у Європі, щоб зміцнити оборонні можливості, водночас не забуваючи про важливість підтримання хороших трансатлантичних відносин і співпраці зі США.