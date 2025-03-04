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Спікер Джонсон: зупинка допомоги Україні від США - це тимчасова пауза

Вашингтон, Вівторок 04 березня 2025 18:51
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Спікер Джонсон: зупинка допомоги Україні від США - це тимчасова пауза Фото: Майк Джонсон, спікер Палати представників США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Зупинка постачань американської зброї в Україну є тимчасовою паузою. Україна і США мають укласти угоду про корисні копалини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Палати представників США Майка Джонсона.

"Це тимчасова пауза і це перезавантаження", - зазначив Джонсон, коментуючи зупинку допомоги Україні від США.

За словами спікера, він "натхнений" тим, що президент України Володимир Зеленський висловив бажання укласти угоду зі США про корисні копалини.

"Він (Зеленський - ред.) має прийти і виправити те, що сталося минулого тижня, ці шокуючі події в Овальному кабінеті. І якщо він зробить це, я думаю, це безпрограшний сценарій для всіх учасників", - додав Джонсон.

Він також запевнив, що така угода - "найкраща", яку можна було б запропонувати. Вона "допоможе українському народу".

США зупинили допомогу Україні

Нагадаємо, сьогодні, 4 березня, США припинили постачання військової допомоги в Україну. Про це написала низка західних ЗМІ, також інформацію підтвердив прем'єр Польщі Дональд Туск.

Таке рішення американська влада ухвалила після сварки між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

На цьому тлі віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про те, що Україна має повернутися за стіл переговорів і почати діалог із Трампом.

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