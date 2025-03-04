Важно, чтобы Трамп не оказался в ловушке, расставленной Путиным, - нардеп

Важно, чтобы президент США Дональд Трамп не оказался в ловушке, расставленной российским диктатором Владимиром Путиным. Ведь глава Кремля хочет разрушить трансатлантическое и европейское единство.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал народный депутат, глава Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

"Сейчас радуется только Путин. Его задача - это разрушить единство, стабильность внутри Европы и трансатлантическую. Поэтому он радуется этому. Это надо понимать. Надо, чтобы сам президент США не оказался в ловушке, расставленной Путиным", - сказал Мережко.

Он отметил, что Украина должна работать дальше и верить, усиливать и единство с США, и внутри Европы, и внутри страны.

"Зеленский не только президент, он стал символом нашего сопротивления в глазах всего мира. Мы понимаем, что этот нарратив о выборах во время войны до снятия военного положения это через кого-то в администрации Трампа продвигает Путин, и возможно это является частью той сделки, которую Путин пытается сделать с Трампом. И надо объяснять почему это опасно. Трамп должен это понять", - подчеркнул нардеп.