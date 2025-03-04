Важно, чтобы Трамп не оказался в ловушке, расставленной Путиным, - нардеп
Важно, чтобы президент США Дональд Трамп не оказался в ловушке, расставленной российским диктатором Владимиром Путиным. Ведь глава Кремля хочет разрушить трансатлантическое и европейское единство.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал народный депутат, глава Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.
"Сейчас радуется только Путин. Его задача - это разрушить единство, стабильность внутри Европы и трансатлантическую. Поэтому он радуется этому. Это надо понимать. Надо, чтобы сам президент США не оказался в ловушке, расставленной Путиным", - сказал Мережко.
Он отметил, что Украина должна работать дальше и верить, усиливать и единство с США, и внутри Европы, и внутри страны.
"Зеленский не только президент, он стал символом нашего сопротивления в глазах всего мира. Мы понимаем, что этот нарратив о выборах во время войны до снятия военного положения это через кого-то в администрации Трампа продвигает Путин, и возможно это является частью той сделки, которую Путин пытается сделать с Трампом. И надо объяснять почему это опасно. Трамп должен это понять", - подчеркнул нардеп.
Приостановление помощи Украине от США
Напомним, сегодня СМИ со ссылкой на представителя Белого дома сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа приостановила поставки всей военной помощи Украине.
Решение касается боеприпасов, транспортных средств и другого оборудования, включая поставки, согласованные, при каденции американского президента Джо Байдена.
Позже премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал прекращение военной помощи Украине со стороны США. Он отметил, что сообщения с границы, которые поступают из польского хаба в Ясенке, подтверждают информацию о решении Белого дома.
Тем временем спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что остановка поставок американского оружия в Украину является временной паузой. Украина и США должны заключить соглашение о полезных ископаемых.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.