"Важливий сигнал": в Литві пропонують призначити конкретну дату вступу України до ЄС
Президент Литви Гітанас Науседа запропонував призначити конкретну дату вступу України до Європейського Союзу. На його думку, це стане важливим сигналом для Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Під час онлайн-засідання глав Європейської ради Науседа запропонував призначити конкретну дату вступу України до ЄС та відкрити перший кластер переговорів вже у вересні 2025 року.
"Це був би сигнал, який вкрай важливий для України. Ми маємо залучити її до процесу переговорів, встановивши конкретний термін членства в ЄС - 2030 рік", - сказав він.
Також Науседа наголосив на тому значенні, яке мають гарантії безпеки для України. Підтримка США та можливість розгортання в Україні миротворчих сил завжди були ключовою умовою. Після зустрічі у Вашингтоні 18 серпня ця перспектива виглядає цілком реальною.
Окрім цього, литовський президент закликав покарати російський режим за війну в Україні та не послаблювати тиск на Кремль.
"Ми повинні якнайшвидше прийняти 19-й пакет санкцій. Справедливого та міцного миру не буде, якщо Росія залишиться безкарною. Заморожені російські активи мають бути використані для потреб України", - додав Науседа.
Переговори про вступ до ЄС
Нагадаємо, що ще 21 травня президент України Володимир Зеленський заявляв, що країна готова розпочати переговори щодо вступу до ЄС. Однак єдиною перепоною для старту цього процесу залишається вето Угорщини.
Друг російського диктатора Володимира Путіна, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово заявляв, що вступ України до ЄС нібито "знищить Угорщину" та втягне блок у війну з Росією. Мовляв, саме через це проросійська Угорщина блокує членство України.
Гарантії безпеки для України
У Білому домі 18 серпня союзники обговорили можливість надати Україні безпекові гарантії за принципом статті 5 НАТО, але поза межами самого Альянсу.
Дональд Трамп заявив, що США візьмуть участь у цих гарантіях, хоча основний тягар ляже на європейських партнерів. При цьому він виключив відправку американських військ в Україну.
Напередодні ж "коаліція рішучих" оголосила готовність розгорнути сили стримування. Володимир Зеленський наголосив, що деталі майбутніх гарантій планують узгодити протягом найближчих 10 днів. А президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наступні два тижні будуть "критично важливими".